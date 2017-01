Бургазлия издаде книга за народопсихологията и народопатологията (не само) на българите

Книга за народопсихологията и народопатологията на българите издаде проф. д-р Георги Чалдъков. Тя съдържа 110 публисета (публицистични есета), един автопортрет, една Възхвала на кокичето, 28 science-in-fiction (разказана наука; не science fiction - научна фантастика), интервю и coda (завършващ акорд). 18 от тях представени двуезично - на български и английски, споделя ученият. Той е роден в Бургас и е сред най-верните приятели на големия поет Христо Фотев, но от 1970 г. живее във Варна. Работи в Лаборатория по клетъчна биология, Катедра по анатомия и хистология, Медицински университет – Варна. „Огорчен съм от политицитеБезотговорността им към нас, наивниците, които продължаваме да ги избираме. На политиците казвам: Бъдете демофили - приятели на народа! Другите -фили и -фоби са геополитическа рулетка, в която България често е участвала и губила“, споделя авторът на „Homo Janus Bulgaricus Народопсихология и народопатология (не само) на българите“. 377-страничната книга е добре илюстрирана с фотографии, фигури и таблици. „Подобно на “цялото съществува преди неговите части” (Аристотел), в “Рицарят на печалния образ” Мигел де Унамуно пише: “Душата на един народ носи в себе си бъдещия герой, преди той да е видял бял свят, предусеща го като блуждаещ в нея дух, който се оформя, и очаква неговата поява. Героят не е нищо друго освен индивидуализирана колективна душа” – Genius loci (Дух на мястото)“, пише проф. Чалдъков в предисловието. „Според Мишел дьо Монтен (1533-1592) - философ и баща на есетата - човешкото съществуване, извън героичните му и гениални изяви, завинаги ще остане “несъвършената, недовършената градина”. Книга с такова заглавие написа Цветан Тодоров – български и френски философ, както самият той се самоопределя (от 1963 г. живее във Франция)“, обяснява ученият. „В „Градината” Тодоров пише: “Скалата на Сизиф неспирно се търкаля обратно по надолнището. Но съдбата на Сизиф не е проклятие, просто такава е човешката участ, която не е нито завършена, нито съвършена. Според Русо и Монтен доброто и злото текат от един извор. Въпреки това той смята, че усъвършенстване е възможно.” Това ми напомня на древнокитайското учение Yin-Yang (Ин-Ян) – всяко явление съдържа в себе си и противоположното на него. Yin-Yang разкрива как противоположни сили са всъщност взаимодействащи, взаимно зависими – нощ (Yin) и ден (Yang), тъмно и светло, огън и вода, жена и мъж, луна и слънце, болест и здраве, смърт и раждане“, добавя проф. Чалдъков. „Китайците са вярвали, че представени така, явленията и промените (chаnges), могат лесно (easy) да се възприемат и обясняват – описано е в The Book of Ease, наричана още The Book of Changes. Напомня и за Янус – в митологията на римляните Бог на вратите (лат. ianus – път под арка), на пътуването, началото и края. Затова Янус е изобразяван с две лица, гледащи в противоположни посоки. В тази книга описвам някои от изявите на Homo Janus Bulgaricus – не толкова като индивид, а като общност от хора (Homines Janus Bulgaricus) - едни са любознателни, талантливи, съпричастни, диалогични, други - необразовани, егоистични, агресивни, несговорчиви, политици. Това не е така само при българите -“В началото, преди много време” Yin-Yang и Janus са заложени в поведението на много молекули и клетки на живите организми“, обяснява писателят, който е и председател на Българското дружество по клетъчна биология. Според него,И какво означава народ, който е родил оперния гигант Борис Христов и изпълнението му на „Помогни, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многая лета!”, да роди и песента „Тодор се на майка жалва, че първо си, мале, брат ми родила”, пита професорът. „За мен бургаският аxis mundi, по-точно axis urbi (ос на града), е „Александровска” и по средата „Часовника” (пъпът на Бургас – umbilicus urbis Burgas) – тя е оста „Север-Юг” (cardo), около която се въртят всички бургаски къщи, площади, църкви, градини, кафенета, кръчми. И остров Света Анастасия. Сигурен съм, че когато гларусите и чайките летят нависоко, в очите им – хиляди огледала над града – се оглежда най-големият християнски кръст в света, изграден от улиците „Богориди”-„Фердинандова” (бургаската Via Sacra) и „Александровска” (Via Principalis) – може и от бургазлиите, които вървят по тях, но това само въображението на гларусите и чайките го знае“, пише д-р Чалдъков в „Homo Janus Bulgaricus Народопсихология и народопатология (не само) на българите“. Той цитира изследване на учени от Института по експериментална морфология и антропология в БАН, според което най-красивите и най-умните хора в България се раждат в Бургас. Това най-вероятно се дължи на бургаските гени, на Чудотвореца Свети Николай Мирликийски и на денонощния ритъм на бриза в Бургаския залив. Комбинация гени - Свети Николай - море формират бургаския коефициент – BQ (Burgas Quotient), нещо повече от IQ и EQ , взети заедно, добавя професорът.

Проф. Георги Чалдъков: Аристотел е открил как политиците да станат приятели на народа