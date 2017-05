Започва записването за втората Лятна IT Академия, организирана от общината

Записването за втората Лятна IT Академия, организирана от Община Бургас, стартира на 5 юни 2017 г. и ще приключи на 16 юни 2017 г. Таргет групата е млади хора - от деца със завършен 5-ти клас до студенти с интереси в областта на информационните и комуникационните технологии. Обучението е безплатно. Записването ще се осъществява всеки работен ден от от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 часа в Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11. Ще бъдат сформирани следните групи: Начинаещи * 5- 7 клас- Основи на програмирането (C++) * 5- 7 клас- Уеб и графичен дизайн Напреднали * 6 -8 клас- Програмиране C++ * 6- 8 клас- Уеб дизайн * 9- 11 клас- Уеб програмиране За всички записани ученици ще се проведе входен тест на 24 юни 2017 г. / събота/ от 10:00 часа в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас, органичен корпус. За допускане до теста, те трябва да носят бележник или ученическа лична карта и входящ номер от подадено заявление /при записването/. Резултатите от теста и списъците на участниците по групи ще бъдат обявени в сайта на ЦПЛР-Бургас и Община Бургас до 29 юни 2017 г. Студентите ще имат възможност да се запишат в следните курсове: * Курсът в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е на тема Java програмиране и създаване на приложения за Android. * Курсът в Бургаски Свободен Университет е на тема Разработване на Уеб и мобилни приложения. Те ще се провеждат в базите на Профилирана природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков"- за всички ученици, а за студентите - в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и БСУ. Заниманията в Лятна IT Академия ще стартират на 3 юли 2017 г. Графикът ще бъде пъбликуван допълнително. Лятната IT Академия е по идея на кмета Димитър Николов, а целта й е в продължение на месец ученици и студенти с интерес към информационните и комуникационните технологии да развиват и надграждат своите знания и умения в областта на програмирането, графичния дизайн и разработването на мобилни приложения. Първото издание премина изключително успешно, като в нея се включиха общо 80 младежи - 50 ученици и 30 студенти. В края на обучението си всички получиха диплома, ваучери за закупуване на консумативи за компютри или книги, осигурени от Община Бургас. В последните няколко години Община Бургас целенасочено и планирано инвестира в обучението и развитието на млади и висококвалифицирани IT специалисти, тъй като основното условие за сериозни инвестиции в този бързоразвиващ се и динамичен сектор е наличието на достатъчно професионално подготвени кадри. В отговор на очакванията на бизнеса и засиления интерес от компании в IT сектора и аутсорсинг индустрията към Бургас, Общината реализира редица проекти в това направление - безплатна Лятна IT Академия, стипендии за студенти, обучаващи в IT специалниости в двата местни университета, начално компютърно обучение в детските градини, IT Академия на немски, ежегодни технологични състезания за разработване на софтуерни проекти, свързани с технологиите - Хакатон, различни конференции и полезни обучения. От тази година най-новият и модерен образователен център по програмиране на "СофтУни" отвори врати в Бургас. 250 младежи започнаха първия безплатен курс по "Programming Basics", в който ще усвояват начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности: http://www.burgas.bg/bg/news/details/1/31154

Видео