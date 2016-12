„Джингъл белс“ е първата песен, изпратена в Космоса

Една от най-известните коледни песни, която ни връща още в детските години, има много интересна история. Ето шест интересни факта за любимата на малки и големи "Джингъл белс". Авторът на песента е чичо на Джон Припонт Морган, основател на лондонската банка J.S. Morgan & Co. и предшественик на най-голямата финансова институция в Америка. Роденият през 1822 г. музикант Джеймс Пиърпънт композира мелодията на известната коледна песен и пише текста към нея. Неговата по-голяма сестра, Джулиет, се омъжва за банкерът милионер Джуниъс Спенсър Морган. Най-големият им син тръгва по стъпките на баща си и се превръща в един от най-влиятелните финансисти на всички времена. Пиърпънт не си пада по семейния живот Син е на Джон Пиърпънт – поет, унитарианец и аболиционист. От ранна възраст Джеймс поема по своя път далеч от дома. На 14-годишна възраст бяга от пансион, за да се присъедини към екипажа на китоловен кораб, на който прекарва почти десетилетие. В периода на Калифорнийската златна треска през 1849 г. Пиърпънт изоставя жена си и децата си и се впуска в безумно търсене на богатство на запад. След няколко години се завръща вкъщи без да е забогатял особено. Скоро напуска семейството си отново, за да свири на орган в унитарианска църква в Савана, Джорджия, в която служи брат му. Няколко месеца след смъртта на първата му съпруга Джемс се жени за дъщерята на кмета на Савана и оставя децата си от първия брак при дядо им в Масачузетс. Авторът на „Джингъл белс“ е бунтар по природа Докато брат му и баща му се борят яростно срещу робството, той става твърд застъпник на Конфедеративните американски щати. Когато принудително затварят църквата, брат му се завръща на север, но Джеймс остава в Савана. При избухването на войната е мобилизиран и служи като писар на военната рота, докато междувременно баща му служи в противниковия лагер. По време на Гражданската война (1861-1865) Пиърпънт пише редица песни, послужили за химн на Конфедерацията, сред които “Strike for the South,” “We Conquer, or Die!” и“Our Battle Flag!”. Песнописецът остава в Джорджия до смъртта си през 1893 г. „Джингъл белс“ не е оригиналното име на песента Когато коледната песен излиза за пръв път от Бостънска продуцентска къща през 1857 г., тя носи името “One Horse Open Sleigh”(Открита шейна с един кон). След като е преиздадена две години по-късно, излиза с името „Джингъл белс“(Jingle Bells). Първоначално идеята не е песента да бъде коледна Въпреки, че сега е типична коледна песен, никъде в нея не се споменава Коледа или друг празник. Някои историци смятат, че е написана за празничната молитва на Деня на благодарността в църквата, но авторът е решил, че текстът е твърде рискован за църковната аудитория. „Джингъл белс“ е първата песен, изпратена в Космоса Това се случва девет дни след Коледа през 1965 г. Астронавти от кораба „Джемини 6А“ подават притеснително съобщение до Центъра за управление на полетите: „Има обект в полярна орбита, който изглежда като сателит и се движи от север на юг. Изглежда сякаш…. е твърде ниско… Изглежда сякаш скоро ще се върне… Може би трябва да ми позволите да го прихвана“. Напрегнато съобщение за неидентифициран летящ обект е прекъснато от звука на „Джингъл белс“. Двама астронавти разчупват обстановката - Уолтър Шира свири на хармоника, а до него друг астронавт от мисията,Томас Стафорд, дрънка със звънчета в такт. Източник: Vesti.bg. Снимка: Венелина Стоянова

