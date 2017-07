Премиерата „Самсон и Далила“ открива 10-то юбилейно издание на Бургаски музикални празници

С премиерния спектакъл "Самсон и Далила" от Камий Сен-Санс ще бъде открито утре /4 юли/ 10-то юбилейно издание на Бургаски музикални празници "Емил Чакъров". Часът и мястото са известни - 21.00 ч. на сцената на Летния театър. Това разкриха заместник-кметът Йорданка Ананиева, директорът на Държавна опера Бургас Александър Текелиев и директорът на ОП "Летен театър, фестивали и концерти" Димитър Маджаров. Тази година оперният свят отбелязва 140 години от създаването на "Самсон и Далила" - третата опера на Сен-Санс. Той избира библейския сюжет за борбата за свобода на юдеите с филистимяните и за нечовешката сила на героя Самсон, криеща се в косите му, който е предаден от любимата си Далила. Заглавието не е поставяно пред бургаска публика досега. В ролите ще бургаската публика ще види солистите Андреана Николова /гост/, Даниел Дамянов, оркестъра, хора и балета на Държавна опера Бургас. Режисьор на постановката е самият Александър Текелиев. Диригент е Иван Кожухаров, а сценографията и костюмите са на Каталин Арборе от Румъния. Интересното в подготовката на бургаската постановка на "Самсон и Далила" са богатите декори и костюми. Сценографът Каталин Арборе подготвя три костюма за Далила, които солистката Андреана Николова сменя по време на представлението. Всеки един от костюмите е шит буквално върху певицата - не е използван манекен, а съединяването на платовете е извършвано, като тъканите са полагани върху тялото й. Така Арборе получава абсолютно точни костюми, предназначени единствено за Николова. Освен "Самсон и Далила" още 3 премиери ще бъдат поставени на сцената на Летния театър. Това са операта от Доницети "Лучия ди Ламермур" на 21 юли и "Queen - Шоуто продължава" на 8 август, които са копродукции на Бургаската опера и операта в Стара Загора, и оперетата на Йохан Щраус - син "Виенска кръв", с която на 5 септември ще бъде закрит фестивала на класическата музика в Бургас. "Всяка следваща година интересът кум Бургаски музикални празници се увеличава и всяка постановка в Летния театър се играе пред пълни трибуни. Имахме многократни запитвания от хората за по-късни автобуси на градския транспорт, в дните когато има спектакъл, с които се съобразихме. Така че, хората, които искат да посетят постановките, могат да бъдат спокойни.", заяви заместник-кметът на Бургас Йорданка Ананиева. Един по-специален спектакъл се откроява в програмата на юбилейното издание на музикални празници "Емил Чакъров". Това концерт - трибютът в памет на големия композитор и диригент Вили Казасян - "С музиката на Вили" на 29 август. В него зрителите ще видят Хилда Казасян, Васил Петров и Борислав Йоцов. "В тазгодишното издание на Бургаски музикални празници ще видим двама от най-именитите в момента тенори - Камен Чанев в операта на Джузепе Верди "АИДА" на 18 юли и Бойко Цветанов в операта на Пучини "Турандот" на 11 август.", добави директорът на операта в Бургас Александър Текелиев. Бургазлии ще видят общо 12 заглавия на сцената на Летния театър. Цените на билетите започват от 10 лв. и могат да се закупят на касата на Държавна опера Бургас, лятна каса "Часовника" /в градинката пред х-л "България"/ и на касата на Летния театър непосредствено преди спектаклите. Ето и пълната програма на 10-те Бургаски музикални празници "Емил Чакъров": ПРОГРАМА БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" - 2017 4 юли, 21. 00 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят Официално откриване на БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ПРЕМИЕРА САМСОН И ДАЛИЛА Опера от Камий Сен - Санс Действащи лица и изпълнители: Самсон - Даниел Дамянов, Далила - Андреана Николова - гост, Велик жрец - Александър Крунев, Абимелех - Делян Славов, Стар евреин - Диман Панчев, Вестоносец - Любомир Тодоров, Първи и втори филисимянин - Милен Динолов, Бранимир Недков С участието на оркестъра, хора и балета на Държавна опера - Бургас Диригент Иван Кожухаров Режисьор Александър Текелиев Сценография и костюми Каталин Арборе Диригент на хора Невена Михайлова Хореография Галина Калчева Концертмайстор Йордан Ковачев 14 юли, 21. 00 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 СПЯЩАТА КРАСАВИЦА Балет по музика на П. И. Чайковски С участието на солистите и ансамбъла на балета на Държавна опера - Бургас и със специалното участие на възпитаници от балетните паралелки при НУМСИ "Проф. П. Владигеров" - Бургас В главните роли: Принцеса Аврора - Веса Тонова, принц Дезире - Емил Йорданов, Фея на люляка - Галина Калчева, Фея Карабос - Надежда Величкова Постановка и режисура проф. Хикмет Мехмедов Асистент - балетмайстор Веса Тонова Сценография Иван Токаджиев Художник на костюмите Цветанка Петкова - Стойнова Репетитор Галина Калчева 18 юли, 21. 00 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 АИДА Опера от Джузепе Верди Действащи лица и изпълнители: Радамес - Камен Чанев - гост, Аида - Йоана Железчева, Амнерис - Даниела Дякова, Амонасро - Нико Исаков - гост, Рамфис - Юлиян Константинов - гост, Фараон - Диман Панчев, Жрица - Миглена Славова, Вестител - Вълю Тотев С участието на оркестъра, хора и балета на Държавна опера - Бургас Диригент Иван Кожухаров Режисьор Павел Герджиков Художник Чавдар Чомаков Диригент на хора Невена Михайлова Хореография Хикмет Мехмедов Концертмайстор Ваня Златева 21 юли, 21. 00 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 КОПРОДУКЦИЯ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА ПРЕМИЕРА ЛУЧИЯ ДИ ЛАМЕРМУР Опера от Гаетано Доницети Действащи лица и изпълнители: Лучия - Беса Лугичи (Косово), Едгардо - Ивайло Йовчев, Енрико - Валери Турманов, Артуро - Георги Динев, Алиса - Михаела Берова, Раймондо - Александър Марулев, Нормано - Пламен Долапчиев, Майката на Лучия - Биляна Чолакова, Свещеник - Александър Желев С участието на оркестъра и хора на Държавна опера - Стара Загора, и оркестъра на Държавна опера - Бургас и Прабългарска школа за оцеляване "Бага- тур" Диригент Ивайло Кринчев Режисьор Огнян Драганов Сценография Димо Костадинов Художник на костюмите Салваторе Русо (Италия) Хормайстор Младен Станев 2 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ТОСКА Опера от Джакомо Пучини Действащи лица и изпълнители: Флориа Тоска - Линка Стоянова - гост, Марио Каварадоси - Ивайло Михайлов - гост, барон Скарпия - Марян Йованоски, Анджелоти - Диман Панчев, Клисар; ключар на затвора - Тошо Герджиков, Сполета - Вълю Тотев, Шароне - Петър Тихолов, Овчарче - Лина Пеева С участието на оркестъра и хора на Държавна опера - Бургас Диригент Иван Кожухаров Режисьор Александър Текелиев Художник Иван Савов Диригент на хора Невена Михайлова Концертмайстор Ваня Златева 8 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 КОПРОДУКЦИЯ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА ПРЕМИЕРА "QUEEN - ШОУТО ПРОДЪЛЖАВА" Tribute concert С участието на оркестъра на Държавна опера - Бургас Диригент Димитър Косев Вокал Теодор Койчинов Оркестрации Пламен Проданов, Свилен Димитров, Димитър Косев В програмата - най-популярните и любими песни на Queen, сред които: "Bohemian Rhapsody", "The Show Must Go on", "Who Wants to Live Forever", "We are the Champions", "I want to break free", "Crazy little thing called love", "Somebody to Love", "We Will Rock You", "Love of My Life", "Barcelona" 11 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ТУРАНДОТ Опера от Джакомо Пучини Действащи лица и изпълнители: Турандот - Габриела Георгиева - гост, Калаф - Бойко Цветанов - гост, Лиу - Мария Цветкова, Тимур - Делян Славов, Пинг - Емил Угринов - гост, Панг - Момчил Караиванов - гост, Понг - Любомир Тодоров, Алтум - Бранимир Недков Диригент Григор Паликаров Режисьор Нина Найденова Сценография Борис Стойнов Художник на костюмите Цветанка Петкова - Стойнова Диригент на хора Невена Михайлова Хореография Боряна Сечанова Концертмайстор Йордан Ковачев 14 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ЛЕБЕДОВО ЕЗЕРО Балет по музика на П. И. Чайковски С участието на балета на Държавна опера - Бургас и със специалното участие на възпитаници на балетните паралелки при НУМСИ "Проф. П. Владигеров" - Бургас В главните роли: Веса Тонова, Емил Йорданов, Милен Петров, Даниел Тичков, Недко Георгиев, Добрина Бахова Хореография (след М. Петипа и Л. Иванов), постановка и режисура проф. Хикмет Мехмедов Сценография Иван Токаджиев Художник на костюмите Цветанка Петкова - Стойнова Асистент балетмайстор Веса Тонова 17 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 НОРМА Опера от Винченцо Белини Действащи лица и изпълнители: Норма - Йоана Железчева, Адалджиза - Олга Михайлова - Динова - гост, Полионе - Даниел Дамянов, Оровезо - Делян Славов, Клотилда - Магдалена Георгиева, Флавио - Вълю Тотев С участието на оркестъра, хора и балета на Държавна опера - Бургас Диригент Иван Кожухаров Режисьор Дарина Главанакова - Бакърджиева Художник Иван Савов Диригент на хора Невена Михайлова Пластика Галина Калчева Концертмайстор Йордан Ковачев 29 август, 20. 30 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ХИЛДА КАЗАСЯН, ВАСИЛ ПЕТРОВ, БОРИСЛАВ ЙОЦОВ "С МУЗИКАТА НА ВИЛИ" Концерт с невероятната музика на Вили Казасян, най-известните мелодии, композирани от великия маестро! С участието на оркестъра на Държавна опера - Бургас Диригент Борислав Йоцов Джазово трио: Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов 5 септември, 20. 00 часа, Летен театър ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят Официално закриване на БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2017 ПРЕМИЕРА ВИЕНСКА КРЪВ Оперета от Йохан Щраус - син Диригент Иван Кожухаров Режисьор Марио Николов

Видео