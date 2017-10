Гарантират работа на всеки младеж, който завърши безплатно обучение за програмисти

Бургас става един от националните центрове на ученическа програма за обучение по приложно програмиране. Останалите ще са София, Пловдив, Русе и Правец. Програмата е инициирана от бизнеса, който гарантира реализация на обучените кадри. От тази уникална възможност могат да се възползват всички настоящи десетокласници, които да започнат през следващия месец ноември тригодишен курс и да го приключат през 2020 година със съответната диплома и знания, едновременно със завършване на средното си образование. Записването стартира утре тук: https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 Подробности за новата програма съобщиха днес кметът Димитър Николов, заместникът му Йорданка Ананиева, доц. Магдалена Миткова - ректор на Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Коста Папазов - директор на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", която ще е основен домакин на обученията. На 11-12 ноември предстои тест за входно ниво, изготвен от Министерството на образованието. На 18 - 19 ноември ще започне реалното обучение. Предвижда се в Бургас да бъдат сформирани максимум четири групи от по 20 души. От активността на кандидатстващите младежи зависи запълването на бройката. Обучението ще протече в рамките на 320 часа годишно през всяка от трите години, като част от него ще е онлайн. Уроците на живо ще се провеждат в Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Обучението е напълно безплатно. Лекциите и упражненията ще са в събота и неделя. За бургаския център могат да кандидатстват не само тукашни ученици, а и тези от съседните общини и областите Сливен, Ямбол, Хасково и Варна. На всеки одобрен курсант от по-далечно място ще се поемат разходите за път и храна. "Безспорно предимство е, че партньори на програмата са БАСКОМ - Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ - Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер - Клъстер информационни и комуникационни технологии, компании от бранша. Това прави обучението изключително практически насочено, а шансовете за успешна реализация в частния сектор огромни. Пет IT компании отвориха тази година офиси в Бургас. Има и други желаещи, но всички се оплакват, че не им достига работна ръка. Чрез тази програма осигуряваме квалифицирани специалисти и възможност за разрастване на този бизнес. Нека бургаските младежи да работят за високи заплати в собствения си град. Кандидатствайте!", призова кметът Николов. Община Бургас подпомага още няколко обучения в IT сектора: През месец май, след лична покана на кмета се разкри Постоянен обучителен център по програмиране и софтуерно инженерство на СофтУни в Колежа по туризъм. Първият курс стартира на 27 май и в него участваха над 200 души, а вторият на 7 октомври, като в момента се обучават 180 души. СофтУни обучава бургаските младежи на писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case) и цикли (for, while, do-while, for-each). Обучението завършва с практически изпит по програмиране, който от декември месец ще се провежда и в Бургас. СофтУни стартира платени курсове за най-малките от ноември в Бизнес инкубатор - Бургас. Обучението SoftUni Kids има за цел да даде основни понятия по основи на програмирането, да развива логическото мислене и въображението на децата. Занятията ще се провеждат в съботните дни от 11 ноември до 13 януари, по два астрономически часа, а учениците ще бъдат разпределени в две възрастови групи, от 1 до 3 клас и от 4 до 6 клас. До 16 октомври е срокът за записване в безплатното обучение по програмиране, организирано от Община Бургас и ИТ Таланти. То ще бъде фокусирано върху фундаментално изучаване и усвояване на основи и алгоритми, а също така върху практическото приложение на изучавания материал. Курсът е с продължителност 5 месеца и стартира на 20 ноември. Занятията ще са интензивни, с практическа насоченост. Местата за прием са ограничени - групата е от 25 души. Обучението е напълно безплатно, а кандидатстването става чрез попълване на кратка форма за регистрация, като изключително важно е да се посочи актуален номер на мобилен телефон. Няма изискване за предишен опит, но кандидатите трябва да бъдат пълнолетни и да притежават силна мотивация за работа в областта на софтуерната разработка. Подборният процес включва два кръга на логически тестове, а показалите най-добри резултати от тестовете ще бъдат допуснати до събеседване с HR специалисти, което е последният и най-важен етап от подбора. Завършилите обучението участници ще получат добра подготовка за започване на работа в областта на програмирането и съдействие за намиране на работа в Бургас.

