Започват музикално-поетични вечери "Памет за Емил Чакъров"

На 10 юли /понеделник/ стартират музикално-поетичните вечери "Памет за Емил Чакъров". Инициативата се организира от Общината и Асоциация на жените - Бургас. Програмата включва шест концерта, които ще се проведат с вход свободен. Вижте къде и кога започват те: ПРОГРАМА МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧНИ ВЕЧЕРИ "ПАМЕТ ЗА ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 10 ЮЛИ, 18:00 часа ОБЛАСТНА УПРАВА ЕТ. 2 Камерен концерт на Йосиф Иванов- цигулка и Филип Иванов- пиано (Белгия) Ludwig van BEETHOVEN : Sonata in D major op.12 n.1 for violin and piano 1. Allegro con brio 2. Tema con variazioni: Andante con moto 3. Rondo: Allegro Robert SCHUMANN : Sonata in a minor op.105 for violin and piano 1. Mit leidenschaftlichem Ausdruck 2. Allegretto 3. Lebhaft Eugène YSAYË : Sonata op.27/3 for solo violin Sergey PROKOFIEV : Sonata in D major op.94bis for violin and piano 1. Moderato 2. Allegretto scherzando 3. Andante 4. Allegro con brio 17 юли, 18:00 часа КЦ ''Морско казино'' зала Петя Дубарова ''Завръщане в къщи'' Стихове Мария Кондакова Изпълнява актрисата Невена Цанева Акомпанимент на рояла Лазар Кондаков Музика Фредерик Шопен. 04 август, 18:00 часа Галерия-Музей ''Георги Баев'' Реквием Верди Изпълнители Бургаска Филхармония Хор ''Родна песен''- диригент проф. Стоян Кралев Солисти: Росица Белчева, Христина Ангелакова, Николае Сасу /Румъния/ и Корнелиу Фанацеану /Румъния/ Диригент Емил Чакъров 12 август, 18:00 часа Галерия-Музей ''Георги Баев'' Реквием Верди изпълнители Фестивален симфоничен оркестър НДК Хорова капела Светослав Обретенов Диригент Георги Робев Солисти: Мирела Френи /Италия/, Елена Образцова / Русия/, Петър Дворски / Чехия/ и Николай Гяуров / България/ Диригент Емил Чакъров. 06 септември, 18:00 часа Експо Център Флора ''Вечният дух на България'' по повод Съединението на България Музика, текст и изпълнение Димитър Балашопулов /Швейцария/ 14 септември, 19:00 часа Експо Център Флора, зала 2 ''Майсторски клас Минчо Минчев'' Постоянна изложба ''Пътят на Емил Чакъров'' от понеделник до петък от 10 до 18 часа; Културен дом на Нефтохимика, ет.2 /горно фоайе/ Северен вход НХК Всички прояви са с вход свободен!

