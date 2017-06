Охлюмотив, гигантски богомолки и концерти на Моста във „Включи града“

В първия фестивален ден градският символ на Бургас - Мостика (Моста) ще се превърне в концертна сцена за фолклорни клубове и формации. Очакваме в събитието да се включат над 15 клуба от Бургас и над 10 клуба от Стара Загора, Разлог, Поморие, Дупница, Добринище и други градове от страната. Предизвикателството е отправено към всички бургазлии и любители на народните танци. Заповядайте на 16-ти от 19:00 часа на Моста и се включете в масовото надиграване. Освен това в следващите два дни - събота и неделя, Моста ще бъде сцена и на два рок концерта с участието на група "Nevermind", "Souicore", "Stiff Bones", "Стокхолм" и "Шантаж". И отново в първия ден провокирани от природата и приказния свят "огнени кокилари" ще се разходят между публиката и ще ни пренесат в древна Индия, където се заражда теорията за петте стихии /елемента/- въздух земя, вода, огън и етер. Мистичната им игра ще ни "потопи" в основните принципи на взаимодействие между всичко съществуващо. Включете се в магията на 16-ти юни от 21.30 часа на Балюстрадата. Вторият и третият ден ще бъде времето на буболечките. Странна, но симпатична гадинка "Охлюмотив" с размери 8 метра дължина и 3 метра височина ще направи своята разходка на 17 юни от 21.00 часа по главната градска пешеходна улица "Богориди". С причудливото създание ще има и двама спътници - професори, които ще бъдат не по-малко атрактивни и колоритни. Насекоми с размери над 6 метра ще плъзнат из града. Според запознати буболечките ще са две от вида Phyllocrania paradoxa - или накратко богомолки. Появата им ще се дължи на изменението на климата в Бургас и насищането на градското пространство с култура. Те ще са най-активни в неделя 18-ти юни в часовете от 21.00 до 22.00 в района на ул. "Богориди". Затова бъдете предпазливи! Те ще чакат дълго време вас - жертвите им, докато се приближите, но няма да са опасни защото ще се напътстват от приказна пастирка. Пътят на насекомите ще завърши с огнено шествие. Програмата на "Включи града" от сегмент пърформанси няма да бъде лишена и от театрални спектакли, но на нетрадиционно за тях място. Ето и пълната програма на фестивал "Включи града" 2017: Включи града 2017 Петък 16 юни 18.00-22.00 Събитие: Арт инсталация "Ветропоказателят на седемте морета" Място: Културен център Морско казино 18.00-22.00 Събитие: Изложба илюстрации "Книги в движение" на Галина Миклинова Място: Галерия - музей "Георги Баев" Събитие: Изложба "Живопис" на Атанас Атанасов Място Галерия "Пролет" Събитие: Изложба "Акварел" от фонда на галерията Място БХГ "Петко Задгоски" Събитие: Изложба "Графика и "Живопис" на Надя Пеовска и Елисавета Ангелова Място: Галерия на Дружеството на бургаските художници Събитие: Ретроспективна изложба на Христо Тодоров Място: Художествена галерия Бургас 18.00-19.00 Събитие: Включи класиката със струнен квартет"Арте" /Концерт на струнен квартет "Арте"/ Място: Галерия "Пролет" Събитие: Включи балета /Изпълнение на детски балетен театър "Капка"/ Място Галерия на Дружеството на бургаските художници Събитие: Включи илюстрования стих с Христо Тодоров /литературно четене на стихове илюстровани от Христо Тодоров/ Място Художествена Галерия "Бургас" Събитие: Рисуване с колела Място: Балюстрада 19.00-20.00 Събитие: Включи класиката с Благовеста Рядкова /класически изпълнения на роял от Благовеста Рядкова/ Място: БХГ "Петко Задгоски" 19.30-20.30 Събитие: Включи мегдана /Масово надиграване/ Място: Мостика 20.30-21.30 Събитие: Включи танца /Салса Парти/ Място: Балюстрадата 21.30- 22.00 Събитие: Включи огнените кокилари Място: Балюстрадата 22:00-23:00 Събитие:Включи киното /Прожекция на филми/ Място: Автогара юг, Регионална Библиотека "П.Яворов" -ул. "Богориди" 21 Събота 17 юни 10.00-22.00 Събитие: Арт инсталация "Ветропоказателят на седемте морета" Място: Културен център Морско казино 10.00-20.00 Събитие : Изложба илюстрации "Книги в движение" на Галина Миклинова Място: Галерия - музей "Георги Баев" Събитие: Изложба "Живопис" на Атанас Атанасов Място Галерия "Пролет" Събитие: Изложба "Акварел" от фонда на галерията Място БХГ "Петко Задгоски" Събитие: Изложба "Графика и "Живопис на Надя Пеовска и Елисавета Ангелова Място: Дружеството на бургаските художници 10.00-20.00 Събитие: Turn on the photobooth /Включи фотопавилиона Място: Стената на приказките 10.00-11.00 Събитие: Изтанцувай града Танцова разходка с "Дюн"/ Място: Алеи в морската градина /Блюстрада - Летен театър- Експоцентър Флора Бургас/ Събитие: Включи Стено-графиката Място: Графична база - графити стена 10.00-12.00 Събитие: Арт Работилнички Място: Стената на приказките 10.00-11.00 Събитие: Детски приказки за духови музикални инструменти /концерт на НУМСИ "Панчо Владигеров" Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 11.00-12.00 Събитие: Включи класиката с дамски квартет "Вива" /Концерт на струнен квартет "Вива"/ Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 12.00-13.00 Събитие: Включи класиката със струнен квартет "Арте" /Концерт на струнен квартет "Арте"/ Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 11.00-14.00 Събитие: "Включи града харесва младите" /Пикник, флашмоб и уъркшоп с балет "Котките" към танцова школа "Естрела"/ Място: градинката до Графична база 11.00-12.00 Събитие: Театрален спектакъл"Малката баба Яга" Място: Стената на приказките 11.00-13.00 Събитие: Нарисувай светът през погледа на пеперуда /уъркшоп за рисуване с деца/ Място: Дружеството на бургаските художници 16.00-17.00 Събитие: Изтанцувай Града /Танцова разходка с "Дюн"/ Място: Алеи в морската градина /Блюстрада - Летен театър- Експоцентър Флора Бургас/ 16.00-18.00 Събитие: Арт Работилнички Място: Стената на приказките 17.00-18.00 Събитие: Играй с "Дюн" Място: Стената на приказките 16.00-19.00 Събитие: "Глината оживява" /уъркшоп за изделия от глина/ Място: Двора на Графична база 18.00-20.00 Събитие: Символът на Бургас /уъркшоп за рисуване с възрастни/ Място: Галерия на Дружеството на бургаските художници 18.00-19.00 Събитие: "Театър без думи" /Театрална постановка на НУМСИ "Панчо Владигеров" Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 19.00-20.00 Събитие: Включи балета - фрагменти от класическия балет Място: Пушкиновата алея 20.00-21.00 Събитие: Включи класиката с НУМСИ "Панчо Владигеров" /Симфоничен концерт на НУМСИ "Панчо Владигеров" / Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 20.30-21.30 Събитие: Включи класиката с Трио "Куатро" Място: Галерия - музей "Георги Баев 21.00-21.45 Събитие: "Охлюмотив" /Улично шествие/ Маршрут: Културен център Морско казино - ул. "Богориди" - сградата на Община Бургас 22.00-00.30 Събитие: Включи рока /Рок концерт с участието на група "Nevermind" "Souicore" "Stiff Bones" Място: Мостика 22.00-23.00 Събитие: Включи тока в снимката /Интерактивна светлинна игра/ Място: Балюстрадата 22:00-23:00 Събитие:Включи киното - Прожекция на филми Място: Автогара юг, Библиотека "П.Яворов" Включи града 2017 Неделя 18 юни 10.00-22.00 Събитие: Арт инсталация "Ветропоказателят на седемте морета" Място: Културен център Морско казино 10.00-20.00 Събитие : Изложба илюстрации "Книги в движение" на Галина Миклинова Място: Галерия - музей "Георги Баев" Събитие: Изложба "Живопис" на Атанас Атанасов Място Галерия "Пролет" Събитие: Изложба "Графика и "Живопис на Надя Пеовска и Елисавета Ангелова Място: Дружеството на бургаските художници 10.00-20.00 Събитие: Turn on the photobooth /Включи фотопавилиона Място: Стената на приказките 10.00-11.00 Събитие: Изтанцувай града /Танцова разходка с "Дюн"/ Място: Алеи в морската градина /Блюстрада - Летен театър- Експоцентър Флора Бургас/ Събитие: Включи Стено-графиката Място: Графична база - графити стена 10.00-12.00 Събитие: Арт Работилнички Място: Стената на приказките 10.00-11.00 Събитие: Детски приказки по Джани Родари /Концерт на НУМСИ "Панчо Владигеров" Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 11.00-12.00 Събитие: Включи класиката с дамски квартет "Вива" /Концерт на струнен квартет "Вива" Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 11.00-12.00 Събитие: "Включи града харесва младите" /Танцово колело и уъркшоп с танцова школа "Ритъм ескейп"/ Място: градинката до Графична база 11.00-12.00 Събитие: "Марионетката" /Куклена улична атракция с Ирена Ненчева/ Място: Стената на приказките 11.00-13.00 Събитие: Нарисувай светът през погледа на пеперуда /Уъркшоп за рисуване с деца/ Място: Дружеството на бургаските художници 16.00-18.00 Събитие: Арт Работилнички Място: Стената на приказките 16.00-19.00 Събитие: "Глината оживява" /Уъркшоп за изделия от глина/ Място: Двора на Графична база 18.00-19.00 Събитие: Изтанцувай града /Танцова разходка с "Дюн"/ Място: пл. Тройката - Компаса - Община Бургас 18.00-20.00 Събитие: Символът на Бургас /уъркшоп за рисуване с възрастни/ Място: Галерия на Дружеството на бургаските художници 19.00-20.00 Събитие: Играй с Дюн Място: пл. "Атанас Сиреков" /Пред Общината 20.00-21.00 Събитие: Включи танца /Концерт на танцова школа "Дюн"/ Място: пл. "Атанас Сиреков" /Пред Общината 19.00-20.00 Събитие: Бключи балета /фрагменти от класическия балет/ Място: Пушкиновата алея 19.00-22.00 Събитие: Включи Джаза /Джаз концерт с участието на Духов оркестър и Джаз формация "Бургас"/ Място: Открита сцена в Морската градина в близост до паметника на Петя Дубарова 21.00-21.45 Събитие: "Богомолки" /Улично шествие/ Място: Община - Богориди - Културен център Морско казино 22.00-00.30 Събитие: Включи рока Рок концерт с участието на група "Стокхолм" и група "Шантаж" Място: Мостика 22:00-23:00 Събитие:Включи киното - Прожекция на филми Място: Автогара юг, Библиотека "П. Яворов"

