info@kompasbg.com +359 886 91 91 91 +359 56 91 91 91

RN-TV     Канал 0     Радио Мая    

« юни 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

В събота е Черешова задушница

В събота е Черешова задушница Бургас
Тази събота, 3 юни, Българската православната църква отбелязва Черешова задушница. На този ден християните посещават гробовете на близките си, почистват ги, прекадяват, преливат с вода и червено вино, запалват свещ и раздават житото, хляба и първите череши, които са дали името на тази панихида. За да се гарантира безпроблемното протичане на деня за почит към починалите, в района на Гробищния парк ще бъдат съсредоточени повече полицейски патрули и служители на дирекция УКОРС на Община Бургас. От КАТ ще разположат свои екипи по улиците, където се очаква да има по-интензивен трафик. Патрулите ще регулират движението, за да се избегнат задръствания. "Бургасбус" има готовност да осигури допълнителни автобуси по линиите, с които хората ще се придвижват към Гробищния парк. Вижте как най-лесно можете да се придвижите до там с градския транспорт:   - Линия Б1    → Терминал "Меден рудник" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал "Изгрев"  → Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник - Линия 11    → Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков - Линия 12     → Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков - Линия 15    → Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово → кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг - Линия Б11  →  Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев →  Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.

Видео

нагоре

Коментари

Добавете коментар

Име (задължително)

Обнови Защитен код

Най-четени

В събота е Черешова задушница

В събота е Черешова задушница Бургас
  • 02 Юни 2017
  • 27
Тази събота, 3 юни, Българската православната църква отбелязва Черешова задушница. На този ден християните посещават гробовете на близките си, почистват ги, прекадяват, преливат с вода и червено вино, запалват свещ и раздават житото, хляба и първите череши, които са дали името на тази панихида.

10 частни самолета кацнаха на Летище Бургас

10 частни самолета кацнаха на Летище Бургас Бургас
  • 02 Юни 2017
  • 28
Летище Бургас посрещна 10 частни самолета от Германия, които членуват в Асоциация на собствениците и пилотите на въздухоплавателни средства (AOPA), като част от своя маршрут през пет източноевропейски държави.

Извънредни пиратски игри на Острова на 8 юни

Извънредни пиратски игри на Острова на 8 юни Бургас
  • 02 Юни 2017
  • 38
Пиратски игри очакват малчуганите  отново на 8 юни на остров Света Анастасия.Те се организират за втори път  от ОП "Туризъм" и Държавен куклен театър. Първите тематични партита тази година бяха на 31 май и 1 юни.

Графа вдигна на крака публиката в Античния театър по време на първия концерт от турнето си

Графа вдигна на крака публиката в Античния театър по време на първия концерт от турнето си България
  • 02 Юни 2017
  • 40
Графа вдигна на крака многобройната публика в Античния театър в Пловдив, по време на първия концерт от националното си турне. Три хиляди фенове пяха заедно с изпълнителя песните “Инстинкт”, „Моменти”, „Чуваш ли ме”, „Ако има Рай”, „Drama Queen” и много други.

Стриктно ще се следи обектите по плажовете да са включени в канализацията

Стриктно ще се следи обектите по плажовете да са включени в канализацията Бургас
  • 02 Юни 2017
  • 39
Министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на околната среда и водите Нено Димов направиха проверка и на пречиствателната станция в с. Тънково. По думите на кмета на населеното място Христо Николов са предприети необходимите действия за почистване на реката на база издадени предписания от областния управител на Бургас.