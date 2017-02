Младежки културен център с конкурс за влюбените

Младежки културен център - Бургас отправя предизвикателство към влюбените с конкурса "Сподели любовта"/"Share the love"/, посветен на 14 февруари. Всеки, който желае да участва, трябва да се снима със своя партньор на специалното свети валентинско пано, разположено във фоайето на сградата. След това фотографското изображение трябва се изпрати като съобщение във фейсбук страницата на МКЦ с информация за обратна връзка /име, телефон и имейл/. Всички фотоси, отговарящи на условията, ще бъдат публикувани в специален фотоалбум. Гласуването ще става на официалната Facebook страница на Младежки културен център чрез кликване на бутона "Like" (Харесва ми) под избраната снимка. Всеки участник има право да се "отбележи" (тагне) на снимката и да я сподели с приятелите си. На 14 февруари ще бъде излъчен и победителят с най-много "Like" на изображението. Периодът на конкурса е от 1 февруари дo 14 февруари 2017 г. Притежателите на снимката с най-много харесвания ще получат специален подарък от организаторите - гипсова отливка на техните сключени ръце и още няколко "сладки" подаръка. Наградите ще се получават на място в офис на администрацията на МКЦ. Общинско радио "Гласът на Бургас" се присъедини към инициативата на МКЦ "Сподели любовта" с аудиоклипче и ефирен подарък за влюбената двойка, която спечели.

