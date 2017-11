Iron Maiden с концерт в Пловдив на 22 юли

Iron Maiden включиха България в световното си турне "Legacy Of The Beast". Групата ще свири на 22 юли, 2018 г., в Пловдив, като част от фестивала Hills Of Rock. След невероятния успех на световното турне през 2016-2017 година, по повод 16-тия студиен албум "The Book of Souls", Iron Maiden отново поемат на път през 2018 с поредица от концерти и фестивални участия в Европа. Световното турне "Legacy Of The Beast" ще постави началото си в Талин, Естония, на 26 май. Концепцията му е вдъхновена от едноименната мобилна игра и комикс на Maiden. Дизайнът на сцената ще е зрелищен. Там ще оживеят няколко различни съединени „свята“, а сетлистът ще включва голяма част от хитовете на групата, както и изненади от по-късните албуми. Продажбата на билети ще стартира на 24 ноември (от 11 часа) в мрежите на Тикетпро и Ивентим. Цени: - 70 лв. до 31.12.2017 - 80 лв. до 20.06.2018 - 90 лв. до 22.07.2018 - 100 лв. в деня на концерта http://life.dir.bg

Видео