Учени: Най-лесно се отслабва с вегетарианство

Ново изследване показва, че вегетарианците губят по-ефикасно от телесното си тегло и подобряват метаболизма си, намалявайки вътремускулните си мазнини. Изследването обхванало 74 души, засегнати от диабет тип 2, които били подбрани случайно, за да се проследи ефектът от вегетарианския хранителен режим и традиционната антидиабетна диета, съобщава БТА. Резултатите показали, че що се отнася до намаляване на телесното тегло, вегетарианската диета е близо 2 пъти по-ефикасна - отслабването е с близо 7 кг, при 3,5 кг за хората, които са на традиционна антидиабетна диета. Участниците, които били на вегетариански хранителен режим, консумирали най-вече зеленчуци, плодове, зърнени храни и ядки, като животинските продукти били ограничени до едно нискомаслено кисело мляко дневно. Участниците, които били на традиционна диета, следвали препоръките на Европейската асоциация за изследване на диабета. "Вегетарианският хранителен режим доказа, че е най-ефикасната диета за намаляване на телесното тегло - заяви д-р Хана Кахлеова от американския Лекарски комитет за отговорна медицина. - Показахме също, че вегетарианската диета е по-ефикасна за намаляване на вътремускулните мазнини и подобряване на метаболизма. Получените резултати са важни за хората, които се опитват да отслабнат, включително за засегнатите от метаболитен синдром и/или диабет тип 2." Учените използвали ядреномагнитен резонанс, за да изследват мастна тъкан в бедрата на участниците и да установят как двете диети влияят върху подкожните, субфасциалните и вътремускулните мазнини. Било констатирано, че двете диети водят до сходно намаляване на подкожните мазнини, но субфасциалните и вътремускулните мазнини са намалени единствено под въздействието на вегетарианската диета. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American College of Nutrition. http://life.dir.bg

