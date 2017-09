Игра, която предсказа 11 септември

Не всеки ден попадаме на игри, чиято история е добра. Да не говорим за такива, които са толкова прозорливи или прогресивни, че на практика да предскажат неща, които все още не са се случили. Във визията на Ню Йорк, пресъздаден за киберпънк приключението Deus Ex, подозрително липсват двете кули-близнаци на Световния търговски център. Играта обаче е пусната повече от година преди атаките от 11 септември 2011 г., което е доста странно. По-късно, дизайнерите на Deus Ex ще обяснят пропуска с ограничения в наличната памет за програмиране и че образите на кулите са прекалено големи, за да се вместят в текстурите. В същата игра обаче се говори и за терористична атака, поразила Ню Йорк. А Deus Ex излиза година и три месеца преди трагедията. За това вече няма обяснение. Атентатите от 11 септември 2001 г. са поредица от 4 съгласувани самоубийствени атаки срещу САЩ, извършени Ню Йорк и Вашингтон. Сутринта на този ден 19 терористи от ислямската военна групировка Ал-Кайда отвличат 4 пътнически самолета. Похитителите умишлено разбиват 2 от тях в 2-те кули-близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, при което за по-малко от 2 часа кулите се сриват до основи. Терористите разбиват третия самолет в Пентагона - седалището на министерството на отбраната на САЩ. Четвъртият самолет се разбива в открито поле в окръг Съмърсет, Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, преди самолетът да достигне целта си във Вашингтон. По официална статистика броят на загиналите при атентатите е 2 974 души, без 19-те терористи. Никой от пътниците в отвлечените самолети не оцелява. Основната част от жертвите са цивилни лица от 90 държави. Загиват също така и полицаи, пожарникари и други спасителни работници. Атентатите са едно от най-мащабните и трагични събития на 21 век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект не само САЩ, но и целия свят. Подозренията бързо падат на Ал-Кайда и през 2004 г. лидерът на групировката Осама бин Ладен, който първоначално отрича всякакво участие, поема отговорността за атентатите. Като мотиви за атентатите се посочват американската подкрепа за Израел, присъствието на американски военни сили в Саудитска Арабия и санкциите срещу Ирак.

