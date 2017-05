Как Саудитска Арабия изигра Доналд Тръмп

Америка се включи към външната политика на Саудитска Арабия, което ще я въвлече в безкрайни религиозни борби, пише The Washinton Post. Бомбеният атентат в Манчестър тази седмица беше поредното ужасно напомняне, че заплахата от радикалния ислямски тероризъм се запазва. А обиколката на президента Тръмп из Близкия изток наново илюстрира как страната, която е основен разпространител на този тероризъм - Саудитска Арабия, - съумява да избегне и отклони всякаква отговорност за това. Фактически Тръмп даде на Саудитска Арабия безплатен пропуск и свобода на действие в региона, пише Фарид Закария за The Washinton Post. Тези факти са всеизвестни. От пет десетилетия Саудитска Арабия разпространява своята тесногръда, пуританска и нетолерантна версия на исляма, която по начало не се практикува почти никъде другаде в мюсюлманския свят. Осама бин Ладен беше саудитец, каквито бяха и 15 от 19 терористи от 11 септември. Знаем също (от изтекли имейли на бившия държавен секретар Хилари Клинтън), че през последните години саудитското правителство и Катар са оказвали "тайна финансова и логистична подкрепа на ["Ислямска държава"] и други радикални сунитски групи в региона". Саудитците са втори по численост сред чуждестранните бойци на "Ислямска държава" (ИДИЛ) и по някои сметки са най-много на брой в терористичните операции на групировката в Ирак. Кралството е в мълчалив съюз с Ал Каида в Йемен. ИДИЛ черпи своите вярвания от уахабитската версия на исляма в Саудитска Арабия. А бившият имам на Голямата джамия в кралството каза миналата година, че ИДИЛ "използва нашите собствени принципи, които могат да бъдат намерени в нашите книги [. . .]. Ние следваме същите разсъждения, но ги прилагаме по изтънчен начин". Докато ИДИЛ стане в състояние да напише свои учебници за своите училища, тя е приела саудитския дневен ред за свой. Сега саудитските пари се трансформират в европейски ислям. Изтекли доклади на германското разузнаване показват, че тези дарения, които са "тясно свързани с правителствени служби" на Саудитска Арабия, Катар и Кувейт, финансират джамии, училища и имами, за да разпространяват из Германия фундаменталистката и нетолерантна версии на исляма. Карлота Гал от The New York Times описва процеси в Косово, вследствие на които 500-годишната традиция на умерен ислям бива разрушавана. "Обучени в Саудитска Арабия имами пропагандират от своите бази догмите на уахабизма: върховенство на шериата и също идеите за насилствения джихад и такфиризма, който приканва да бъда убивани като еретици мюсюлманите, които не следват тази интерпретация на исляма... Благотворителната подкрепа често е съпътствана от условия. На семействата се раздават стипендии, при условие че ходят на проповедите в джамията, а жените и момичетата са забулени". Правителството на Саудитска Арабия е започнало да забавя голяма част от своите най-скандални практики. Сега то се ръководи, de facto, от втория престолонаследник принц Мохамед бин Салман, който изглежда изненадващо прагматичен и наподобява визионерския лидер на Дубай шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум. Засега обаче реформите в Саудитска Арабия се изразяват предимно в подобряване на икономическата политика, а не във възпиране на могъщия религиозен елит. Речта на Тръмп за исляма беше нюансирана и съдържаше съчувствие към мюсюлманските жертви на джихадисткия тероризъм (които според едно изчисление са 95 на сто от общия брой на жертвите). Той сякаш целеше право в десятката на този проблем, когато каза: "Няма съмнение, че смазването на тази заплаха ще бъде пълноценно, ако не се се споменат правителствата, които предоставят на терористите... убежище, финансова помощ и социален статус, необходим за вербуване". Тръмп обаче говореше не за своя домакин Саудитска Арабия, а всъщност за Иран. Ясно е, че сега Иран е дестабилизираща сила в Близкия изток и подкрепя някои много лоши играчи. Извънредно неточно е обаче той да бъде определян като източник на джихадистки терор. Според анализи на "Глобалната база данни за тероризма" от Лейф Венар от "Кингс колидж" в Лондон над 94 на сто от смъртните случаи вследствие на ислямски тероризъм от 2001 г. са извършени от ИДИЛ, Ал Каида и други сунитски джихадисти. Иран се бори с тези групи, а не ги поддържа. Почти всяка терористична атака на Запад има някаква връзка със Саудитска Арабия. Фактически нито една не е била свързана с Иран. Тръмп възприе саудитската позиция за тероризма, която отклонява всякаква вина от кралството и я пренасочва към Иран. Саудитците заляха неопитните преговарящи на Тръмп с прояви на почит, оръжейни сделки и дарения за фонд към Световната банка, иницииран от Иванка Тръмп. През 2016 г. кандидатът за президент Тръмп написа във Facebook: „Саудитска Арабия и много от страните, дали големи суми пари на Фондация "Клинтън", държат жените като робини и убиват гейовете. Хилари трябва да върне всичките пари от тези страни!". Накратко казано, саудитците изиграха Тръмп. Сега Съединените щати се включиха към външната политика на Саудитска Арабия - неспирни битки срещу шиитите и техните съюзници из целия Близък изток. Това ще въвлече Вашингтон в безкрайни религиозни борби, ще засили регионалната нестабилност и ще усложни връзките с държави като Ирак, които имат добри отношения с двете страни. Най-важното обаче е, че няма да направи нищо за справяне с пряката и текуща заплаха за американците - джихадисткия тероризъм. Аз си мислех, че външната политика на Тръмп цели да постави на първо място Америка, а не Саудитска Арабия.

