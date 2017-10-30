СКК „Киокушин Спирит” спечели вицешампионска титла

Отборът на световната шампионка на ката Сенсей Гергана Апостолова-Костова спечели второ място на държавното първенство по карате киокушин – кумите и ката. Двудневната надпревара бе организирана от СК „Ичи Геки” /Варна/, с инструктор световния шампион Шихан Емил Костов, по инициатива на Българска киокушин асоциация – ИКО България. Шампионатът се проведе в спортен комплекс „Аква Лайф” в Кранево. В него взеха участие възпитаници на клубове, членове на БКА, от градовете: Айтос, София, Аксаково, Търговище, Силистра, Разград, Бургас, Ямбол, Пловдив. На първенство по ката за всички възрасти се съревноваваха около 160 каратеки, а в 13-тото първенство по кумите за мъже, жени, деца, юноши, девойки и 8-мо първенство за ветерани на категории - около 90 състезатели. СКК „Киокушин Спирит” се класира на второ място след отбора домакин. Призови места от отбора на шампионката в ката заеха: Любомир Янев – 1-во място; Ния Петрова – 1-во място; Стефка Арабаджиева – 1-во място; Алекса Спиридонова – 2-ро място; Николай Стефанов - 2-ро място; Роман Антоненко – 2-ро място; Ярослава Прудникова – 3-то място; Стратимир Стратиев – 3-то място; Дани Димитров – 3-то място; Иван Павловски – 3-то място; Михаил Завялов – 3-то място; Валентин Желев - 4-то място; Георги Димитров – 4-то място; Ния Петрова, Антония Колева, Пламен Георгиев– Отборна ката до 7-мо Кю 2-ро място; Гергана Имперова, Иван Павловски, Арина Попова – Отборна ката до 7-мо Кю - 3-то място; Валентин Желев, Стратимир Стратиев, Роман Антоненко – Отборна ката над 6-то Кю - 3-то място; Медалисти на кумите са: Каролина Наваро – 1-во място; Събина Жекова – 1-во място; Димитър Пенджуров – 1-во място; Гергана Имперова – 1-во място; Радослав Нешев - 2-ро място; Иван Павловски - 2-ро място; Гергана Янева - 2-ро място; Ния Петрова - 2-ро място; Роман Антоненко - 2-ро място; Арсений Заякин - 2-ро място; Ева Шомшина – 2-ро място; Стратимир Стратиев - 3-то място; Стефка Арабаджиева - 3-то място; Динко Наваро - 3-то място; Артьом Прудников - 3-то място; Милан Спиридонов - 3-то място; Антония Колева - 3-то място; Добромир Янев - 3-то място; Димитър Кочев - 3-то място; Валентин Желев – 4-то място; Михаил Завялов – 4-то място; Дани Димитров – 4-то място. По традиция бяха раздадени и специални награди на най-изявените състезатели. За „Най-техничен състезател” бе обявен синът на Сенсей Гергана Костова - Богомил Костов, който се състезава за СК „Ичи Геки”, а приза за „Най-голям боен дух” получи Съби Христов от СК „Киокушин Айтос”. На „Отборна ката” тимът на „Киокушин Спирит”, в състав: Валентин Желев, Стратимир Стратиев, Роман Антоненко, получи специална награда за „Бункай” - демонстрация на техниките от ката в реален бой. Състезанието бе открито от председателя на БКА-ИКО България – световния шампион Шихан Емил Костов, а сред официалните гости бяха основоположниците на карате киокушин в България - Сенсей Константин Божилов и Сенпай Валентин Георгиев. През част от отбора на БКА предстои поредно участие. Утре, 31 октомври, в Токио ще се проведе 49-тото японско първенство на без категории.

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