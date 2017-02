Програмирани сме да живеем сред природата

Науката доказва онова, което интуитивно знаем: природата ни прави щастливи В новата си книга The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative Флоранс Уилиямс показва как чрез новите технологии можем да надникнем какво се случва с мозъка ни, когато се окажем сред природата – и защо тя ни се отразява толкова добре. "Фронталният лоб, частта от мозъка ни, която е хиперангажирана с модерния живот се разтоварва, когато излезем извън града", казва Уилямс. Авторката допълва, че дори едно стайно растение може да ни накара да се чувстваме добре, а дърветата можгат да намалят процента на убийствата в градовете.

