24 неща, които не знаете за Адолф Хитлер и Нацистка Германия

Адолф Хитлер е отгледан в семейство от средната класа. През първите години от детството си, семейството му преминава през труден период от глад. След като е бил войник в Първата Световна война , на 30-ти януари 1933 година, той става канцлер на Германия, изпълнявайки мечтата на всеки беден човек от средната класа, да направи нещо голямо. Всички сме запознати с историята на Хитлер, в която Съединените Щати упорито настоява да повярваме. Според тях Хитлер е най-злият човек живял някога, убил милиони невинни евреи. Същата тази история бива представяна в много Холивудски филми. Съвсем спокойно можем да кажем, че са похарчени милиарди долари, за да се натрапи идеята за злият Нацистки режим. Ами, ако всичко това, което ни казват, не е напълно истина? Има много доказателства от хора, които са живели, работили или интервюирали Хитлер, които достатъчно убедително говорят, че не всичко, което знаем сега е цялата истина. Ето, 12 неща, които със сигурност не знаете за Адолф Хитлер и Нацистка Германия: 1. Хитлер освобождава Германия от Международните банкови картели. Когато Хитлер става канцлер на Германия, германският народ няма работа, няма пари и гладува. Един варел пълен със сто милиарда марки не може да купи, дори един хляб по това време. Много германци живеят в бараки, тъй като безброй домове и ферми са били иззети от банките на Ротшилд/Рокфелер. В книгата си, „Магията на парите“ от 1967 г., президентът на Райхсбанк, Д-р Ялмар Хорас Грийли Шахт разкрива голямата тайна: „Драматичното обезценяване на марката започва скоро след „приватизирането“ на Райхсбанк, или оставянето и в ръцете на частни инвеститори.“ С други думи, отговорност за следвоенната хиперинфлация поема не правителството на Германия, а по-скоро частната централна банка в Германия, която има монопол върху създаването на парите. Немската икономика бива разбита и опустошена от банкери…, до пристигането на Хитлер. След като бива избран, Хитлер отказва да играе по свирката на Рокфелер/Ротшилд и едно от първите неща, които прави е да оправи корумпираната, базирана на дългове финансова система. Това станало, чрез емитиране на собствени пари. Новите пари не били обезпечени със злато или друга чужда валута, тъй като всичко това било в ръцете на световните банкери, а били обезпечени с труда на самите немци. Правителството плащало на работниците със сертификати, а с тях работниците плащали за другите стоки и услуги, като по този начин се създавали и допълнителни работни места. В отговор на новата банкова система на Германия, еврейското световно господство обявява война на Германия чрез бойкот на германски стоки. За две години безработицата в Германия изчезва, а за пет години от най-бедната страна, Германия става най-богата страна в Европа. 2. Хитлер създава процъфтяваща икономика с нулева безработица. След създаването на обществена банкова система, Хитлер продължава управлението си с изграждане на нови пътища, мостове, язовири, канали, пристанищни съоръжения, както и ремонти на обществени и частни сгради. Всичко това се прави с публични средства. Както е казал самият Хитлер: „За всяка издадена марка, ние изискваме еквивалента на нейната стойност в свършена работа или произведени стоки.“ Нацисткото правителство насърчава жените да бъдат домакини, а цялата работа по ремонтите и подобряването на инфраструктурата и транспорта в страната, създава работни места за мъжете. Както споменахме по-горе по този начин безработицата в Германия изчезва само за две години и тя отново стъпва на крака. 3. Хитлер акцентира своето уважение към жените, децата и семейните ценности Заради икономическите затруднения, точно преди Хитлер да бъде избран, Германия страда от много ниска раждаемост. През 1933 г., Хитлер приема закон, който позволява на младите двойки да получат безлихвени заеми, минимум 1000 Райх марки (равни на 9 месечна заплата), за да създадат свой дом и деца. За всяко родено дете, двойката има право да запази 250 марки, без да ги изплаща. Тази система създадена от Нацисткото правителство, днес съществува в Швейцария. Бедните семейства са били подпомагани чрез финансови стимули и семейни надбавки , а брачни заеми и субсидии за деца получавало всяко семейство от всеки сегмент на обществото. 4. Опазване на околната среда и животните Под нацисткият режим, малтретирането на животни се е считало за отвратително престъпление. Ако някой бива заловен да малтретира животно, веднага се изпраща в концентрационен лагер. Като човек, който се е възхищавал на животните, Хитлер показвал голяма загриженост към животните естествени за Германия и създавал закони, за да осигури тяхната безопасност и добър живот. През 1934 г., Хитлер приел закон наречен Das Reichsjagdgesetz, тоест Закон за лова в Райха, който регулирал колко животни да бъдат убити на година. Също така той обособил подходящи ловни сезони. Този закон е приет днес от повечето западни страни. Благодарение на този закон, който опазва местните животни биват спасени вълците и евроазиатският Рис (или накратко само Рис). Нацистите са първи в историята, които създават закони за опазване на околната среда. През 1935 година правителството на Третия райх гласува т.нар. „Акт за защита на природата на Райха“. 5. Хитлер забранява експериментирането върху животни (Вивисекцията) Нацистка Германия е първата страна в света, която забранява вивисекцията, или каквито и да е опити върху живи животни. Пълната забрана на вивисекцията влиза в сила през април 1933 г. Министър-председателят на Прусия Херман Гьоринг казва: „Абсолютната и постоянна забрана за вивисекцията е не само необходим закон за защита на животните и показване на съпричастност към болката им, но също и закон за човечността… По тази причина аз обявих незабавна забрана на вивисекцията и нейното практикуване ще бъде наказуемо деяние в Прусия. За наказание, виновникът ще бъде изпратен в концентрационен лагер.“ 6. Хитлер е финансирал научни изследвания в технологиите за „свободна енергия“ Хитлер е бил наясно, че за да направи Германия напълно независима от международния банков картел, той трябвало да намери начин да елиминира зависимостта и от петрол. Хитлер търси неизчерпаем източник на енергия, който не е монополизиран от частни парични картели, за да добие истински суверенитет. Този стремеж води Германия до развиването на тъй наречената Нацистка камбана, описана от автора Джоузеф П. Фарел като: „хиперизмерно физично приспособление проучвано под егидата на отделите Entwicklungstelle-IV, Forschung, Entwicklung, и Patente…“ Виж повече информация на английски тук. Според Фарел, „мисията на Entwicklungstelle IV е била да разработи свободна енергия и да направи Германия независима от чуждият петрол.“ Нацистката камбана е била проектирана, по оценка на Фарел с тройно предназначение: 1. Енергийна независимост 2. Оръжие с огромна сила 3. Напреднала двигателна технология 7. Немските работници са добре третирани С цел повишаване на стандарта на живот за всички германски граждани еднакво, Адолф Хитлер стимулира духа на почтеност, другарство и щастие, като финансира програми за хуманно отношение към многобройните работници, включително: – Силно субсидирани международни ваканции. – 134 000 тетрални и концертни прояви за 32 милиона души (между 1933-1938г.). 2 милиона души били пратени на круизи, както и 11 милиона души пратени на театрални пътувания. – Всеки гражданин получил радио. – 5-дневна работна седмица за всички. – Безплатно обществено здраве. – Всеки, който отказвал да работи бил хвърлян в затвора. Синдикатите били забранени, както и стачките. – Всички големи фабрики и заводи трябвало да предоставят кътове за отдих, кафенета, съблекални, дори игрища и басейни за своите работници. 8. Организирано индустриално производство и земеделие За разлика от сегашната американска икономика, където производството се задвижва от преследването на максимална печалба, Хитлер прави политика на самозадоволяване, където целта е да се произвежда само това, от което имат нужда германците. Целта на нацисткото правителство е да произвежда за своята страна всичко, от което имат нужда германците, без да се налага да разчитат на внос. Правителството субсидира фермерите за пропуснати ползи, и на всички земеделски производители се дава гаранция, че всичко, което отгледат ще бъде изкупено. 9. Хитлер елиминира престъпността и подобрява здравето на германците Давайки на социално неприспособените и престъпниците работа, Хитлер е бил в състояние да намали нивото на престъпността в Германия. В книгата си от 1976 г., „Дванадесетгодишният Райх“, авторът Р. Грюнбергер заявява, че има значителен спад в убийствата, грабежите, присвояването и дребната кражба по времето на Хитлер. Много чужденци са били впечатлени от подобряването на Германия, включително сър Арнолд Уилсън, британски депутат който посещава Германия седем пъти от идването на власт на Хитлер. „Детската смъртност е значително намаляла и значително по-ниска от тази във Великобритания“, пише Уилсън. „Туберколозата и други заболявания са значително намалели. Наказателните съдилища никога не са имали толкова малко работа, а затворите никога не са били толкова празни. За мен е удоволствие да наблюдавам физическата способност на младите германци. Дори най-бедните хора са добре облечени и техните усмихнати лица свидетелстват за психологическото подобрение, което са получили.“ 10. Нито един гражданин няма да гладува или мръзне Основната философия на Германия по това време е, че всички граждани трябва да имат един и същ стандарт на живот. Нацистка Германия може да се похвали с една от най-големите програми за социално подпомагане в историята със слоган „Никой няма да гладува или мръзне“. Всяка година, високопоставени нацисти и граждани излизали на улицата, за да съберат средства за благотворителност, което генерирало чувство на съпричастност и другарство към хората в нужда. Дори стигнали до там, че публикували имената на тези, които не давали средства за благотворителност във вестника като наказание или напомняне на тяхното пренебрежение. 11. Нацистката Антитабако мисия Нацистките лекари са първите, които пишат научни статии, свързващи пушенето с ракът на белия дроб. Вследствие на това, пушенето бива забранено в ресторантите и обществения транспорт. Рекламите на цигарите и пушенето са строго контролирани от нацистите и данъкът тютюн се повишава до възпиране на хората от пушене. В най-скъпата и ефективна антитабако мисия в историята, много немски здравни организации започват да образоват обществото за вредите от тютюнопушенето. Също така и запознават бременните жени с големите рискове от спонтанен аборт. През 1940 година, годишното потребление на цигари на глава от населението в Америка е над 3000, а в Германия 749. – Хитлер забранява продажбата на цигари на жени. – Хитлер забранява тютюнопушенето на лица под 18 години. – Хитлер забранява тютюнопушенето на хората в униформи. – Хитлер забранява тютюнопушенето на обществени места. – Хитлер за първи път поставя предупредителни снимки (от тези с развалените дробове) по цигарените кутии. 12. Хитлер създава култура ценяща музиката Признавайки музиката като важна част от културата на една страна, Хитлер основава Държавен музикален институт през 1933 г. след като идва на власт. Неговата цел е да популяризира вечната музика на композитори като Бетовен, Моцарт, Вагнер, Брамс и други. А и както вече казахме, всеки гражданин в Германия притежава радио. Младежите били насърчавани да развиват музикални кариери, за да запазят богатото музикално немско наследство. Джаз, Суинг и сексуално провокативната музика били забранени в Германия по времето на Хитлер. 13. Фолксваген През 1934 година, Хитлер започва мечтаният проект, всяко немско семейство да притежава кола, която да има възможността да вози двама възрастни и три деца с максимална скорост 100 км/ч. Той е искал немските граждани да имат същият достъп до кола, както американците. Като малко чудо, атрактивната кола направена от стомана и задвижвана от двигател с 25 конски сили успява да впечатли целият свят. В 150 000 км. тест драйв тя показва, че лесно може да поддържа скорост от 100 км. в час по магистралата. Дори самите създатели на колата остават учудени от това, колко добре се справя малкият бръмбар. Две от най-важните желания на Хитлер са изпълнени: колата харчи само 7 литра гориво на 100 км. и е на цена по – малка от 1000 Райх марки (на цената на малък мотоциклет). 14. Метадонът (като заместител на хероина) и Петидина (мощно обезболяващо) са изобретения на нацистите. 15. Всички евреи на сапун !? Всеизвестни са историите за това, как нацистите правили сапун от телата на умрелите евреи. Истина ли е това? Твърдо не! Еврейският историк Уолтър Лакер „отрича установената история“, като признава в книгата си от 1980 г. „Ужасната тайна“, че цялата история с човешкият сапун, няма основание в реалността. Walter Laqueur, The Terrible Secret (Boston: 1980) Гита Серени, друг еврейски историк, отбелязва в нейната книга „В тъмнината“: „Общоприетата история, че труповете на загиналите са се използвали за направата на сапун и торове най-накрая е опровергана от Централният орган за разследване на нацистките престъпления в Лудвигсбург.“ Gitta Sereny, Into That Darkness (London: A. Deutsch, 1974) Дебора Липщат, професор по съвременна еврейска история, по подобен начин „пренаписва“ историята, като потвърждава през 1981 г.: „Факт е, че нацистите никога не са използвали телата на евреите по какъвто и да е начин, за производство на сапун.“ „Nazi Soap Rumor During World War II,“ Los Angeles Times, May 16, 1981 През април 1990 г., професор Йехуда Бауер, водещ историк по въпросите за Холокоста от Еврейския университет в Израел потвърждава, че историите са човешкият сапун не са верни. 16. Микровълновото готвене е изобретено от нацистите (за войските в Русия) 17. Аушвиц и газовите камери Аушвиц се счита за най-известният нацистки център за изтребление. Казвано ни е, че там систематично са избивани стотици хиляди затворници – най-вече евреи. Всички сме чували и за прословутите газови камери. Но, истински ли са те? Фред Лейхтер е водещ специалист в Америка по проектиране и производство на оборудване за екзекуция, включително газови камери. През 1988 г. Лейхтер взима проби от стените на предполагаемите газови камери в Аушвиц, Биркенау и Майда́нек (познат и като Люблин). Лейхтер не открива цианиден остатък по стените, което е било задължително, ако са се използвали като газови камери. През 1991 г. полското правителство повтаря тестовете, за да опровергае откритията на Лейхтер, но те получават същите резултати. Въпреки, че уж 6 милиона евреи са загинали в газови камери, няма направена аутопсия на нито едно от телата, с което да се потвърди смъртта от отравяне. Всъщност повечето от загиналите хора през ВСВ са умрели от тифус или глад, а от стотиците снимки с трупове повечето са на загинали германци от бомбени атаки. Но, нека за момент да отхвърлим всички доказателства и да приемем, че е имало газови камери. За да се убият 6 милиона евреи в газови камери, ще са нужни 68 години. 18. Нацистите откриват нервно-паралитичните агенти Табун и Зарин. Използвани по света като химически оръжия. 19. Третият Райх усъвършенства телевизията и провежда първото излъчване. 20. „Дневникът на Ане Франк“ е измама. Много автори са провеждали специални проучвания относно достоверността на световноизвестният дневник на Ане Франк. Тъй като всеки имат интернет и може да се поразрови ще споменем само някои основни неща относно измамата. Диетлиб Фелдерер публикува книга относно измамата с дневника на Ане Франк. Неговите проучвания включват: проучване на сградата, в която е живяла Ане Франк (днес музей), проби от почерка на момичето и вътрешните противоречия в самият дневник. Фелдерер е писал до Ото Франк, бащата на Ане Франк с молба да проучи оригиналният ръчно написан дневник. Молбата му, разбира се е била отхвърлена. Фелдерер препоръчва в книгата си, да се направи анализ на мастилото използвано в дневника, за да се определени неговата автентичност. По-късно заради заведено съдебно производство в Германския съд, Федералната служба за криминални разследвания разследва оригиналният дневник. Техният анализ е установил, че значителна част от ръкописа е написан с химикалки, които не са били достъпни преди 1951 г. Друго, което установяват е, че ръкописът от дневника се различава от действителния ръкопис на Ане Франк. Друг изследовател на дневника Д-р Форисън сравнява различни издания на дневника на различни езици и установява огромни различия между тях. Той намира много добавки и значителни пропуски, които оспорват автентичността на дневника. Професор Артър Бутц от Северозападен Университет казва: „Чел съм дневника и не вярвам (в неговата автентичност).“ Най-бързият пример, вижте още на втора страница четем есе на тема „защо едно тринадесет годишно момиче би започнало дневник“, на трета страница виждаме кратка историята на семейство Франк и веднага след това виждаме преглед на специфични антиеврейски мерки последвали германската окупация през 1940 г. Butz, Hoax of the Twentieth Century (1977) 21. По времето на нацистите се създават аутобаните. 22. Немските Братя Хортен са създателите на технологията „Стелт“ през 1944 г. 23. Модерните днес „Бой скаути“ произлизат от идеята на Хитлер за строяване на младежта. Идеята е те да се научат на умения за оцеляване на открито, къмпинг и т.н 24. „Споразумението Хаавара“ В центъра на Германо-Ционисткото сътрудничество в ерата на Хитлер се сключва споразумение, което позволява на десетки хиляди евреи да емигрират в Палестина. Споразумението е известно като Haavara (на иврит „прехвърляне“). Споразумението се сключва през август 1933 г. между Ционистката федерация на Германия, Англо-Палестинската банка (под директивата на Еврейската агенция) и властите в Нацистка Германия. Според това необикновено споразумение, всеки евреин тръгнал за Палестина, депозира пари в специална банкова сметка в Германия. Парите се използвали за производство на селскостопански инструменти, торове, строителни материали, помпи и други, които били изнасяни за Палестина и продавани там от еврейската компания Haavara в Тел Авив. Между 1933 г. и 1941 г. , 60 000 немски евреи емигрират в Палестина чрез споразумението или други подобни немско-ционистки програми. Това е около 10% от еврейското население на Германия през 1933 г. Тези немски евреи правят 15% от еврейското население в Палестина през 1939 г. Споразумението за прехвърляне е най-дълбокият пример за сътрудничеството между Хитлерова Германия и Световната ционистка организация. По време на споразумението, Третият Райх прави повече, от което и да е друго правителство в света по това време в подкрепа на Еврейското строителство и развитие в Палестина. С други думи казано, Благодарение на Третият Райх днес съществува Израел. http://bultimes.com

Видео