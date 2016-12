Кои са най-пиратстваните сериали на 2016 г.

За пета поредна година сериала „Игра на тронове” се оказва най-сваляният по нелегален начин сериал в интернет пространството. По информация, иззета от трафика през BitTorrent и Torrent Freak, хитовата поредица на НВО се утвърждава като безапелационен лидер при пиратстването на тв съдържание за последното половин десетилетие, предава БГНЕС. Най-големият брой потребители, свалящи едновременно един епизод от сериала, е бил 350 000 души, като това логично се случва след финалния епизод. Ето как изглежда Топ 10 на най-пиратстваните сериали и ТВ програми: 1. Game of Thrones 2. The Walking Dead 3. Westworld 4. The Flash 5. Arrow 6. The Big Bang Theory 7. Vikings 8. Lucifer 9. Suits 10. The Grand Tour TorrentFreak отчита и повишен интерес към висококачественото видео съдържание, като се вижда постепенно преминаване от 480р към 720р и 1080р копия благодарение на по-бързия интернет достъп. http://it.dir.bg/

Видео