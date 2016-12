20-те топ книги на 2016

Ако се чудите коя книга да ви прави компания, завити под топлото одеяло, тази класация с бестселъри е точно за вас. Тази седмица Amazon подреди най-купуваните книги за 2016 г., като на първо място излезе последната книга от хитовата поредица за момчето магьосник, а именно „Хари Потър и прокълнатото дете“. „Списъкът с най-продавани книги за тази година показва разнообразието от вкусове на читателите на Amazon, от литературна фикция, до трилъри и мемоари", споделиха от Amazon в съобщение за пресата. “Силата на Потър е все още голяма и читателите от всички възрасти не могат да се наситят на Хогуортс. Ето защо „Хари Потър и прокълнатото дете" беше най-очакваната книга на годината, която счупи рекордите по брой предварителни заявки месеци преди официалното представяне.“ „Хари Потър и прокълнатото дете“ е осмата история от поредицата на Джоан Роулинг, която ни връща към вълшебния свят на магьосници. Сюжетът ни потапя 19 години по-късно от последните събития, когато Потър е много зает служител на Министерството на магията. А неговият син Албус е в Хогуортс, борейки се с тежестта на фамилното наследство, което никога не е искал. „Когато дъхът става въздух“ е на второ място в класацията. Авторът Пол Каланити е бил лекар на прага на завършване на обучението си като неврохирург на 36. Имал е толкова много пред себе си: да отгледа малката си дъщеря, да сподели живота си с жена си и да даде своя принос в областта на медицината. Но стремежите му застиват, когато бива диагностициран с IV стадий рак на белия дроб. В трогателните си мемоари Каланити проследява преживяванията си, докато се сблъсква с приближаващата смърт и чувството да бъдеш напълно жив. Той умира, преди да успее да завърши написването на автобиографията си. Книгата, която е публикувана посмъртно, прекарва почти една година в списъка от бестселъри на "Ню Йорк Таймс". На трето място се подрежда „Таен свидетел“ на Джон Гришам. След дълго очакване авторът се завръща с напрегнат съдебен трилър, по вкуса на верните си почитатели, които не харесаха особено поредицата за 13-годишния детектив Теодор Буун. От описанието на книгата разбираме, че "очакваме нашите съдии да бъдат честни и мъдри, тяхната почтеност и безпристрастност са в основата на цялата съдебна система. Ние им се доверяваме, за да се гарантира справедлив процес, за да се защитят правата на всички страни по делото, за да се накаже престъпникът и да се следи за нормалното и ефективно протичане на процеса. Но какво се случва, когато един съдия заобиколи закона или приеме подкуп?“. The Last Mile разказва за Мелвин Марс, осъден за убийството на родителите си преди 20 години. Сега той брои часовете до екзекуцията си, докато изведнъж някой друг признава за престъплението, за което Марс е осъден. Амос Декър е новоназначен детектив на ФБР, който веднага бива грабнат от случая на Марс. Нещата стават рисковани, когато Декър убеждава ФБР да преразгледа случая и да потърси помощта на Мелвин Марс, за да се открие истината. Killing the rising sun предава финалните моменти от Втората световна война и спорното решение на САЩ да пусне атомни бомби върху японските Хирошима и Нагасаки. Това е шестата книга от много успешната „Да убиеш“ поредица на Бил О'Райли. На шесто място в класацията застава Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Инвестиционният мениджър и правист Джей Ди Ванс разглежда културата на бялата работническа класа в криза. Неговите преживявания, израствайки в беден град, ни дават завладяваща история, която адресира казуси, свързани с икономическата нестабилност и издигането на Доналд Тръмп за президент. С книгата си Truly Madly Guilty австралийският автор Лиан Морирарти печели първата си награда от най-големия портал за читатели Goodreads. Бестселърът разказва за три двойки, три деца, едно малко куче и травмиращо барбекю в неделя следобед. „Вечерен курс“ на Лий Чайлд се нарежда на осмо място в класацията на Amazon. Сюжетът се развива през 1996 г., когато популярният герой Джак Рийчър е още в армията. Повикан на тайна среща, на Рийчър е показано мистериозно съобщение: „Американецът иска сто милиона долара“. Сега трябва да се намери американецът, в противен случай светът ще пострада от голям терористичен акт. На девето място е новият трилър на Даниъл Силва The black widow. Книгата разказва за Габриел Алон, легендарен шпионин и реставратор, поканен да оглави израелското разузнаване. В деня на повишението обаче ИДИЛ детонира бомба в Париж. Отчаяно и уплашено, френското правителство моли Габриел да открие терориста, отговорен за атаката, преди тя да се повтори. Десетото място в класацията е окупирано от единадесетата книга „Дневникът на един дръндьо“(Double Down) на Джеф Кини. Разбира се, Грег Хефли не се е променил. Все още крои обречени на провал планове и го е грижа за това, което хората мислят за него. В тази история Хефли намира стара видеокамера в мазето и решава да направи страшен филм. Ще се справи ли с филмовия си план и ще докаже ли на всички, че може, остава само да прочетем. http://www.goguide.bg

