Казуо Ишигуро взе Нобеловата награда за литература

Английският писател Казуо Ишигуро спечели Нобелова награда за литература. Наградата му е присъдена за "романите, които с голяма емоционална сила разкриват бездната, разтваряща се пред илюзорното ни чувство за връзка със света". Английският писател от японски произход Кадзуо Ишигуро (роден 1954 г. в Нагасаки) е автор на седем романа, сред които "Остатъкът от деня“, спечелил наградата "Букър“ и превърнал се в международна сензация. През 1995 г. кралицата го награждава с Ордена на Британската империя за особени заслуги към английската литература, а френското правителство го прави през 1998 г. Кавалер на Ордена за изкуство и литература. Живее в Лондон с жена си и дъщеря си. В България е познат още с романа "Никога не ме оставяй" (Never Let Me Go). Книгата има и кино версия с участието на актьорите Кийра Найтли, Кери Мълиган и Андрю Гарфилд. Тази година паричната равностойност на наградата е 9 милиона крони (944 000 евро). Миналата година Нобелова награда за литература получи Боб Дилън. http://dnes.dir.bg/

Видео