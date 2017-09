Започва първото издание на Фестивала за съвременни изкуства „Вода“

Остават само няколко 3 дни до началото на най-новия фестивал за съвременни изкуства в Бургас "Вода", а в момента тече и танцовият уъркшоп "Вода", който започна вчера и ще продължи до 11 септември. В него дори и непрофесионални танцьори имат възможността да участват и да попиват най-важното от танците от едни от най-добрите преподаватели като Ilze Zirina /Latvia/, Александра Сошникова и Сергей Головнеа /Молдова/, Йоана Йоданова - Сойка /Бългапия/, Ина Гергинова /България/, Стефания Георгиева /Театър Атом, България/, Jung In Lee /Южна Корея/ и Христо Андонов - Черния /България/. Фестивалът за съвременно изкуство "Вода" ще се проведе от 8 до 10 септември в плувния басейн и останалите му пространства в Младежки културен център. Над 40 артисти от България, Молдова, Латвия и Южна Корея ще вземат участие в събитието. Основната програма на фестивала ще представи 7 танцови представления и пърформанси от: Марион Дърова, Театър "Атом", Танцова компания "Дюн", Брейн Стор Проджект - склад за креативни концепции, Ана Данкова, Колектив "Гараж" и международните гости: Ilze Zirina (Латвия), Александра Сошникова и Сергей Головнеа (Молдова), Jung In Lee (Южна Корея). В по-малките пространства около басейна ще бъдат разположени видео творби и инсталации като зрителят ще може да избере сам своя маршрут през фестивалния пъзел. Пътешествието през пространството ще предложи среща с инсталации, фотография и видео от бургаските автори: Мариана Сърбова & Филип Петков - Фил, Краси Марчев, Мария Алексиева, Владимир Палев, Мая Николова, Мария Съботинова, Танцова компания "Дюн" и гостите: Йосиф Аструков (София), Искра Проданова (Варна), Росен Михайлов (София) и др. Два музикални концерта ще предложат алтернативна музика на посетителите - на Евтим Евтимов - Шаманчето, известен на българската публика от участието си в група "Попара" и Мирян Колев - музикант-импровизатор от Трявна. Фестивалът за съвременни изкуства "ВОДА" се провежда за първи път и се организира от Младежки културен център и сдружение "Танц БГ"/Танцова компания "Дюн" с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Младежки културен център, Община Бургас и инициатива "Бургас харесва младите". Събитието се организира с подкрепата на: ОП "Спортни имоти", Сърф магазин Бургас, Art Guesthouse Vintage Бургас и Графично студио "Goonys". Билетите за фестивала можете да закупите на Лятна каса "Часовника" или на място в деня на фестивала. Цените са символични - от 5 лв. за един ден и 7 лв. за целия период на фестивала. ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА Във всички фестивални дни публиката ще има свободен достъп до пространствата на плувния басейн ФЕСТИВАЛЕН ПЪЗЕЛ Инсталации, фотография и видео от бургаски автори: Мариана Сърбова & Филип Петков - Фил, Краси Марчев, Мария Алексиева, Владимир Палев, Мая Николова, Мария Съботинова, Танцова компания "Дюн", Йосиф Аструков /гост/и др. 8 Септември 18.00 ч. - Свободен достъп до фестивалните пространства 19.00 ч. - E.U.E.R.P.I. - музикален пърформанс на Мирян Колев + BULATMOL - Танцова ко-продукция на Компания "Дюн" /България/, Ilze Zirina /Latvia/ и Компания "Voices" /Moldova/ Мирян Колев е музикант, работещ в сферата на експерименталната, електроакустичната и импровизационна музика. Със соловия му ембиънт проект - E.U.E.R.P.I., участва в множество фестивали в България, Норвегия, Сърбия, Румъния, Чехия, Германия, Австрия и Словакия. Представя музиката като експресия, предадена в максимално чист вид. Използва китара, софтуерни ефекти, както и нетрадиционни музикални инструменти. BULATMOL обединява артистичните търсения на танцьори и приятели от три държави - BUL, LAT и MOL. Участниците споделят своя танцов опит в продължение на почти 20 години като съ-автори в различни импровизационни представления и хореографии. Спектакълът е създаден специално за фестивала "ВОДА". Времетраене: 50 мин. 21.00 ч. - ГОЛЕМ - движенчески пърформанс Идея и режисура: Анна Данкова, Сценография: Станимир Генов, Звук: trohi костюми: Леда Екимова с драматургичноto съдействие на ghostdog. Участват: Ива Свещарова, Виолета Витанова, Ирена Цветанова Спектакълът изследва консумацията като глобална епидемия, като безумна цeнтрофуга от ресурс - продукт - боклук, като емоционална, сексуална, ресурсна, пазарна, информационна конституция на живота. Проектът аскетично избира простото рутинно действие на дъвченето на дъвка за единствено средство за своето театрално изследване. "Голем" изследва консумацията като партньорство с консуматива, като псевдо-сбъдване на неосъзнати и никога несвършващи мечти. Проектът интерпретира вечния блян по рай, завъртащ цикъла "пустота - консумиране - замърсяване" в контекста на древния еврейски мит за героя Голем. Времетраене: 60 мин. 9 Септември 18.00 ч. - Свободен достъп до фестивалните пространства + МОКРИ ЗВУЦИ - Концерт на Александър Евтимов - ШАМАНЧЕТО Авторска музика, създадена специално за фестивала ВОДА от един от двигателите на Софийската Ъндърграунд сцена - Шаманчето. Съчетание на акустични и електронни инструменти вдъхновени от водата като състояние. Александър Евтимов-Шаманчето е музикант и терапевт, агент на промяната. Фронтмен на група "Попара". Интересите му са в областта на изкуството на момента, театрална, музикална и др. вид импровизация. Основател на лейбъл за съвременна музика и визуални изкуства «Биг-банда». 19.00 ч. - МЕЙНСТРИЙМ - танцов спектакъл Концепция и хореография: Марион Дърова Музика: Иван Шопов COOH / BALKANSKY / IVAN SHOPOV Визуална среда: Полина Стоянова Участват: Борис Георгиев, Христо Ушев, Ина Гергинова Фотограф: Марица Колчева "Мейнстрийм" се занимава с трудно уловимото, задкулисно обсебване на човека от инерцията, в която попада животът му. Ние сме изначално изгубени, инертни, попаднали във водовъртежа и пяната на постоянно явяващото ни се безсмислие. Къде е тоталността на нашето съществуване, къде е истинското, неподменено откровение?! Понякога се появява за миг и изчезва, оставя ни пак жадни и незнаещи... Проектът се реализира като част отпроекта Три3ависим / Tri3avisim 2016 и в рамките на резидентската програма на Център за съвременен танц Derida Dance Center. Времетраене: 50 мин. 21.00 ч.- ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА - Спектакъл на Б brain С store П project - склад за креативни концепции Идея и реализация: Вили Прагер (България/ Германия) в сътрудничество с Ива Свещарова; Изпълнение: Ива Свещарова, Галина Борисова, Вили Прагер; музика: Емилиян Гацов-Елби; драматургичен консултант: Ангелина Георгиева; консултант: Галина Борисова "Денят на победата" изследва образа на "революцията" като сценично събитие. Възможни ли са все още революции днес, когато тяхната театралност изглежда е станала водеща и ги превръща в "спектакъл"? Представлението е носител на наградата на публиката Jardin d'Europe от Международния фестивал за съвременен танц ImPulstanz-Vienna. Продукция на Tanztage / SOPHIENSÆLE, HZT Berlin и Гьоте-институт в България. Времетраене: 60 мин. 10 Септември 18.00 ч. - Свободен достъп до фестивалните пространства 18.30 ч.- НЕВЪЗМОЖНОСТ В НАЙ-ЧИСТ ВИД /ФРАГМЕНТ/ - танцов спектакъл на Театър Атом, София Хореограф: Стефания Георгиева Танц: Калина Георгиева, Стефания Георгиева Музика: Константин Кучев Контрабас: Добромир Кисьов "Невъзможност в най-чист вид | Фрагменти в движение" е работа, която изследва невъзможността като форма на надежда, копнеж, желание и същевременно като слабост, уязвимост, деструктивност, безсилие, неосъществимост. Фрагментите съществуват в безвремие, в непрекъснато усещане за дежа вю. Телата на танцьорите се свързват в конструкции, търсят идентичност, изграждат перспективи и рисуват пространството. Времетраене: 15 - 20 мин. 19.00 ч. - NONAME/БЕЗ ИМЕ - танцово соло на Jung In Lee /Южна Корея/ Хореография и танц : Jung In Lee в сътрудничество с : Goya Choi, Eun Hye Yang Фотограф : Ivan Alexander Kjutev С подкрепата на : Нощ на музеите в Пловдив, КЪЩА Creative Hub, АТОМ хореографски серии Whichever this turned out to be I have to live through this life. I cannot return it for a new one. Even if that seems odd enough, even distorted, it is me, a way to exist in conveyance Времетраене: 15 мин. 19.30 ч. - INTIMACIES / БЛИЗОСТ - танцов спектакъл на Александра Сошникова и Сергей Головнеа, Компания "Voices/Молдова/ Концепция и хореография: Steven Batts, Сев. Ирландия Музика: Daniel Weaver, Англия Костюми: Татьяна Попеску, Молдова Продукцията е в сътрудничество с: Echo Echo Dance Theatre Company (Сев.Ирландия) и група за съвременен танц "Voices" (ADDM, Moldova) Спектакълът съчетава хореография и структурирана импровизация в поетиката на ежедневното движение. Хореографията е изградена върху детайлно проучване на движения, обикновено възприемани като даденост. Александра Сошникова и Сергей Головнея са пионери на съвременния танц в Молдова. Работят заедно от 1997 год. като прокарват път за изкуството на Контактната импровизация и Съвременния танц не само в Молдова, но и в съседните за нея държави. Времетраене: 50 мин. 21.00 ч. - НЕОН -бурлеск пърформанс на Колектив ГАРАЖ, София Хореография, драматургия, изпълнение: Ирена Цветанова, Александар Георгиев - Аце и Жана Пенчева. Музика: Емилиян Гацов - Елби Художник: Ралица Тонева НЕОН е продукт от колективното авторство между Александар Георгиев - Аце, Жана Пенчева и Ирена Цветанова, които генерират и артикулират хореографска материя около тематиката на протеста, Бурлескa и техните функции в обществото. Неон предлага на всички вас, една гледна точка към тялото и вакумирането му в полето на празнуване. Проект НЕОН е финансиран от Столична програма "Култура" за 2015, и Програма за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас за 2015. НЕОН е част от резидентската програма на Derida Dance Center. Времетраене : 60 мин. И ОЩЕ: ТАНЦОВ УЪРКШОП 04 - 11 Септември с преподаватели: Ilze Zirina /Latvia/, Александра Сошникова и Сергей Головнеа /Молдова/, Йоана Йоданова - Сойка /Бългапия/, Ина Гергинова /България/, Стефания Георгиева /Театър Атом, България/, Jung In Lee /Южна Корея/, Христо Андонов - Черния /България/.

