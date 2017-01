Седем пъти ура за La La Land!

Култура Носителите на „Златен Глобус“ от La La Land: Райън Гослинг, Ема Стоун, Деймиън Шазел и Джъстин Хъруиц. Снимки: ЕПА/БГНЕС

La La Land, великолепният мюзикъл на Деймиън Шазел с Ема Стоун и Райън Гослинг, постигна тотален триумф на наградите „Златен глобус". Досега се е случвало само веднъж един филм да спечели отличията в петте основни категории – през 1976-а „Полет над кукувиче гнездо" взе 5 награди – за филм, актьор, актриса, режисьор и сценарий (плюс още една). Тази нощ 74-ото издание на наградите на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Холивуд започна с предварително заснета от водещия Джими Фалън пародия на La La Land и завърши със седем победи: за филм – мюзикъл или комедия, актьор (Райън Гослинг), актриса (Ема Стоун), режисьор (Деймиън Шазел), сценарий (Деймиън Шазел), музика (Джъстин Хъруиц) и оригинална песен (City Of Stars). За най-добра драма, без изненади, победата бе присъдена на „Лунна светлина" – това бе единствената категория от 6 номинации, в която филмът на Бари Дженкинс спечели. С три награди „Златен глобус" е минисериалът „Нощният мениджър" – с актьорски отличия за Том Хидълстън, Хю Лори и Оливия Колман. В телевизионните категории най-добрият минисериал е „Народът срещу О. Джей Симпсън", най-добрият драматичен сериал – The Crown, най-добрият комедиен сериал е „Aтланта". Водещият Джими Фалън и някои от наградените се възползваха от политическата обстановка и не пропуснаха да се пошегуват с новоизбрания президент Доналд Тръмп. Пълен списък на наградите „Златен Глобус" Най-добър филм, драма – „Лунна светлина" Най-добър филм, мюзикъл или комедия – La La Land Най-добра актриса, драма – Изабел Юпер („Тя") Най-добър актьор, драма – Кейси Афлек („Манчестър до морето") Най-добър актьор, мюзикъл или комедия – Райън Гослинг (La La Land) Най-добра актриса, мюзикъл или комедия – Ема Стоун (La La Land) Най-добра актриса в поддържаща роля – Виола Дейвис („Прегради") Най-добър актьор в поддържаща роля – Арън Тейлър-Джонсън („Хищници в мрака") Най-добър режисьор – Деймиън Шазел (La La Land) Най-добър сценарий – Деймиън Шазел (La La Land) Най-добър пълнометражен анимационен филм – „Зоотрополис" Най-добър чуждоезичен филм – „Тя" (Франция) Най-добра музика за филм – Джъстин Хъруиц (La La Land) Най-добра оригинална песен – „City of Stars" (La La Land) Най-добър тв сериал, драма – The Crown Най-добър тв сериал, комедия – „Атланта" Най-добър минисериал или тв филм – „Народът срещу О. Дж. Симпсън" Най-добра актриса в минисериал или тв филм – Сара Полсън („Народът срещу О. Дж. Симпсън") Най-добър актьор в минисериал или тв филм – Том Хидълстън („Нощният мениджър") Най-добра актриса в тв сериал, драма – Клеър Фой (The Crown) Най-добър актьор в тв сериал, драма – Били Боб Торнтън (Goliath) Най-добра актриса в тв сериал, мюзикъл или комедия – Трейси Елис Рос (Black-ish) Най-добър актьор в тв сериал, мюзикъл или комедия – Доналд Гловър („Атланта") Най-добра актриса в поддържаща роля в сериал, минисериал или тв филм – Оливия Колман („Нощният мениджър") Най-добър актьор в поддържаща роля в сериал, минисериал или тв филм – Хю Лори („Нощният мениджър")

