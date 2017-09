Вижте мероприятията за Европейската седмица на мобилността

Започва поредното издание на бургаската Европейска седмица на мобилността. Програмата отново е богата и насочена към хората от всички възрасти. Целта на инициативата остава непроменена, да се промотират алтернативните начини за придвижване във всекидневието - велосипед, тротинетка, ролери, електрически автомобил, скейт и лонгборд, градски транспорт и пеша. Седмицата стартира символично на 15-ти септември, защото важен фокус е пътната безопасност и по-конкретно тази на най-уязвимите членове на обществото - децата. Мотото тази година е "Чиста, споделена и интелигентна мобилност". Община Бургас благодари на своите партньори в организирането на мащабната кампания - ОДМВР - Бургас, "Бургасбус", Пътна полиция, Фондация "Биоразнообразие", "Зелена Странджа", Танцова школа "Дюн", Бургаска фотографска общност, РИОСВ - Бургас, Регионална лаборатория-Бургас, БЧК - Бургас, Общински детски комплекс, детските градини "Раковина", "Слънце", "Х. К. Андерсен" и "Звездица Зорница", училище "Ал. Г. Коджакафалията", Механотехникума и Електротехникума, Международната асоциация на застрахованите и пострадали при катастрофи - Бургас, Сдружение "SOS ПТП", фондация "Безопасни улици от Валя" и Обществен дарителски фонд - Бургас. ПРОГРАМАТА: 15.09.2017 - 22.09.2017 /информационна седмица/ Тема "Обществен транспорт": Промоционална кампания за популяризиране на възможността за закупуване на електронен билет за градския транспорт чрез мобилно приложение - на шест електронни информационни табла, разположени на ключови места по пешеходни зони в града, както и на машините за продажба на билети, разположени на автобусни спирки по трасето на бързата автобусна линия - промоционален клип на доставчика на услугата TICKEY, България. 15.09.2017 г. до 25.09.2017 г. Тема "Интелигентно промотиране на мобилност": Програма за събитията през седмицата на мобилността - разпространена чрез информационните киоски на Общината, сайтовете на ОП "Транспорт", "Бургасбус", социални мрежи. 13.09.2017 г. до 22.09.2017 г. 15.9.2017 - 21.09.2017 /седмица на активната безопасност/ Тема "Отговорно придвижване": Съвместна акция на Пътна полиция, Община Бургас, доброволци от неправителствени организации и граждани за осигуряване активна безопасност по улиците на града в зоните на учебните заведения през Седмицата на мобилността. 15.09.2017 г. до 21.09.2017 г. Тема "Информация и комуникация": Затваряне на улица "Левски" в частта й от бул. "Христо Ботев" до бул. "Стефан Стамболов". Деца от ДГ "Раковина" ще раздават на водачите на автомобили цветни балони и информационни брошури, представящи дейността на различните институции в сферата на "пътната безопасност". 15.09.2017 г., 11.00 - 12.30 часа Подрастващи от училище "Ал. Г. Коджакафалията" и детски градини "Слънце" и "Звездица Зорница" ще се включат в конкурс за рисунка на асфалт "В града без кола", състезания с тротинетка, велосипед и забавни викторини с участието на инспектор Хитами от Сдружение "SOS ПТП". 15.09.2017 г., 11.00 - 12.30 часа, пл. "Тройката", пред Дома на нефтохимика Доброволци от Младежката секция на БЧК ще демонстрират умения в първа долекарска помощ при различни рискови ситуации, а служителите от сектор "Пътна полиция" /с представители от моторизирано звено "Сигма" и автопатрул за видеоконтрол на скоростта/ ще са на разположение на малчуганите и техните родители, които ще могат да научат повече за дейността на полицейското звено по пътна безопасност. С участието на полицейските служители ще се проведе и открит урок на тема "Моят безопасен път от дома до училище". 15.09.2017 г., 11.00 - 12.30 часа, пл. "Тройката" пред Дома на нефтохимика 16.09.2017, събота /ден за здраве и чиста околна среда чрез алтернативна мобилност/ Тема "Мобилността и нашето здраве": Пробег 5km RUN в Приморски парк. Начало - 9.30 часа , сборен пункт - Пантеона, Приморски парк. Пресконференция на открито - 11.00 часа, Пантеона. Тема "Отговорно придвижване": "Еко райд" - промоционално представяне на електрически скутери, електрически триколки и електрически тротинетки - тест, демонстрации. Представяне на новите електрически велосипеди на Вело Бургас. 11.00 часа до 13.00 часа, Пантеона - Приморски парк Тема "Активна мобилност": Промоционален щанд на кампанията "Промяна на мобилното поведение - до работа с колело". 11.00 до 13.00 часа, Пантеона - Приморски парк Тема "Отговорно ползване на автомобили": Тест драйв на електрически автомобили и скутери. 11.00 до 13.00 часа, Пантеона - Приморски парк 17.09.2017, неделя /ден за обществен транспорт/ Тема "Обществен транспорт": Ден на отворените врати в "Бургасбус" - демонстрационно изложение на модерно оборудване за обществения транспорт, както и на ретро автобус, поканата е за всички желаещи. Деца под 14 г. трябва да са с придружител. Сборен пункт - зоната пред Административната сграда на "Бургасбус", находяща се на ул. "Индустриална" № 1. - 10.15 часа за осигуряващите транспорта си сами; - организиран транспорт от спирката пред Областна управа на ул."Христо Ботев" - тръгване в 10.00 часа. 18.09.2017, понеделник /ден за велосипеди - средство за активно придвижване/ Тема "Отговорно придвижване": Тур с автобус на градския транспорт, специално оборудван с детски воланчета, комбиниран с беседа по безопасност на движението и демонстрация, направена от специалисти от Пътна полиция за деца от ДГ "Х. К. Андерсен". 9.30 - 12.00 часа Тема "Велосипеди": Вело кино под звездите - прожекция на тематични филми, свързани с велосипедното придвижване. 19.30 часа, открита сцена "Охлюва" Велосипеди: Улична изложба на Бургаска фотографска общност на тема "Мобилност - градски алтернативи". 19.00 часа, площад "Тройката" 19.09.2017, вторник /ден за споделено използване на велосипед и ползите от алтернативното придвижване/ Тема "Велосипеди": Радио или ТВ предвания от поредицата "Млади репортери" - за споделената отговорност да се придвижваме по-интелигентно в интелигентния град. през деня Тема "Споделено каране на велосипеди": Промоционална кампания за популяризиране на споделената велосипедна система "Вело Бургас" по медиите и информационните киоски на "Вело Бургас". през деня Тема "Интелигентен обществен транспорт": Ден на отворените врати в Центъра за видеонаблюдение и контрол на трафика - демонстрационно събитие, в рамките на което ученици от Професионална гимназия по механотехника и електроника - Бургас ще имат възможност за интерактивно участие в процеса за управление на трафика. 11 -12 часа и 14-15 часа Тема "Интелигентен обществен транспорт": Ден на отворените врати в Диспечерски център на обществения оператор "Бургасбус"ЕООД - за ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ". 10.00 часа 21.09.2017, четвътък /ден на предизвикателството/ Тема "Зелени пътеки": Демонстрационна обиколка и разходка за ученици от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас с "Влакчето на солта" в Защитена зона "Атанасовско езеро". По време на обиколката в резервата участниците ще се запознаят с историята за добив и преработка на сол, а експерти от Българска фондация "Биоразнообразие" ще разкажат за обитателите в езерото. 14.30 часа 22.09.2017, петък /световен ден без автомобили/ Тема "Мобилността и нашето здраве": Хепънинг в рамките на кампанията "Ден без автомобили" в затворената за движение централна улица "Левски". Отворена младежка сцена - скейтборд и вело райд демонстрации по бавно и забавно каране; брейк денс, ролер парти, ховърборд райд, игри за пешеходци. 11.30 до 19.30 часа THE NEXT CREW брейк клуб "Бляк Стайл" и танцова школа "Дюн" - All Style Street Dance Show Battles. 11.30 - 12.30 часа Скейт демонстрации на уред; Ролер парти; Брейк денс; DJ Funktool. 17.30 - 19.30 часа Тема "Велосипеди и ходене пеша, зелени пътеки": ВЕЛО поход с начало на 22.09 и край на 24.09.2017 г. - Българска фондация "Биоразнообразие", един от координаторите на Зеления пояс у нас и "Зелена Странджа"- Бургас организират природното приключение "Странджа - от край до край. С колело по Зеления пояс". Тръгване - 8.00 часа от паркинг на магазин "Билла", пл. "Трапезица". Желаещите велосипедисти ще се включат, за да се запознаят на живо с територии в Зеления пояс в българската част на Странджа планина. Турът ще завърши в гр. Ахтопол, където в празничните дни Община Ахтопол и Сдружение Лумен организират тридневен Рибен фестивал. За да се включат във Вело похода, участниците е необходимо да умеят добре да управляват планински велосипед, но не е необходима специална физическа подготовка. Целият поход включва общо около 120 км. каране на велосипед по асфалт и черен път. Нощува се в местността Качул (на река Велека, близо до с. Граматиково) и в гр. Ахтопол. В събота вечер, в навечерието на Деня на Зеления пояс, в читалището в Ахтопол ще бъде представена инициативата "Балкански Зелен пояс", а на самия празник 24 септември ще бъде организиран пешеходен преход покрай скалистия бряг на морето до устието на река Велека и разходка с лодки по самата река.

