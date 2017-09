Започва новият безплатен подготвителен курс за програмисти

Започна записването за новия подготвителен курс за програмисти, провеждан от "Софтуерния университет" /СофтУни/ в Бургас. Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без възрастови ограничения, без значение от нивото им на опит. Неговата цел е да запознае обучаващите се с основните концепции от света на софтуерната разработка, както и да създаде у тях една силна основа, в случай, че желаят да продължат своето развитие в тази насока. Кандидатстването за обучението се извършва в https://softuni.bg/apply и ще продължи до 28-ми септември, включително. Курсът е безплатен. Той ще започне на 7 октомври и ще продължи 2 месеца. Занятията се провеждат всяка събота в Колежа по туризъм, в рамките на два месеца. Най-новият и модерен образователен център по програмиране на "СофтУни" отвори врати в Бургас в Колежа по туризъм на 27 май. Разкриването му стана възможно след личната покана на кмета Димитър Николов и подписания меморандум за сътрудничество с ръководството на университет "Проф. д-р Асен Златаров" и "СофтУни". Курсът "Programming Basics" ще се провежда всяка събота от 10.00 до 14.00 часа, а негов лектор е Валентин Русалийски. Той включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case) и цикли (for, while, do-while, for-each). Обучението завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на "СофтУни".

