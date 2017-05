Разкриват обучителен център по програмиране и софтуерно инженерство

Кметът Димитър Николов и ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" доц. Магдалена Миткова подписаха меморандум за сътрудничество със "СофтУни" - за разкриване на постоянен обучителен център по програмиране и софтуерно инженерство в Бургас. Българският проект "Софтуерен университет" е превъплъщение на идеята за иновативен и модерен образователен център, който създава истински професионалисти в света на програмирането: https://softuni.bg/about Негов първоосновател е Светлин Наков. Самият той е един от най-добрите български програмисти, но се е посветил на апостолската задача да води младите по пътя на утвърждаването в тази най-модерна и перспективна професия. След личната покана на кмета Димитър Николов към ръководството на "СофтУни" да разкрият център в Бургас, вече е оборудвана зала в Колежа по туризъм, където на 27 май започват първите безплатни обучения по основи на програмирането. Курсът "Programming Basics" ще се провежда всяка събота. Той дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в "СофтУни". Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else, switch-case) и цикли (for, while, do-while, for-each). Обучението завършва с практически изпит по програмиране, който е приемен в програмата по софтуерно инженерство на "СофтУни".

Видео