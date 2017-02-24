Кандидати от 21 партии ще се борят за вота в Бургаско
- 24 Фев 2017
- kompasbg
Представители на 21 политически партии с близо 300 кандидати за народни представители ще се борят за вота на жителите на областта на 26 март. От Втори МИР Бургас влизат 14 депутати. Ето пълните листи на политическите партии, регистрирани за участие в изборите в района: ГЕРБ Ивелина Василева Диана Саватева Димитър Петров Диана Йорданова Жечо Станков Семир Абу Мелих Галя Василева Иван Вълков Стойно Стойнов Севдалина Турманова Ася Пеева Румен Желев Иван Гаврилов Владимир Крумов Борислав Киров Татяна Тотева Тодор Михалев Любомир Йорданов Николай Василев Георги Долапчиев Евгений Стоянов Иван Иванов Милен Петров Диян Петров Светозар Янев Иван Киров Мартин Илиев Росица Петрова БСП Петър Кънев Николай Тишев Тодор Байчев Михаил Вълов Диана Гурева Милена Куртова-Радева Яни Янулов Добромир Задгорски Павел Маринов Димитър Стоянов Христо Панайотов Димитър Гочев Тодор Дамянов Пенко Атанасов Дафинка Главанска Тодор Жеков Мария Калустян Андрей Андреев Борислав Стефанов Георги Спасов Милен Димитров Румен Николов Магдалена Шентова Христо Георгиев Паруш Парушев Аспарух Иванов Стоян Желязков Обединени патриоти Валери Симеонов Христиан Митев Йордан Апостолов Георги Дракалиев Иван Иванов Бойко Миразчийски Николай Стоянов Александър Пръвчев Ангел Божидаров Веселин Лафчиев Радко Радев Иван Кузманов Георги Колев Величка Тодорова Воля Гергана Стефанова Веселин Кунчев Никола Николов Станьо Станев Красен Матев Недко Кузманов Мария Вълчева Росен Божков Наталия Тодорова Диляна Стоянова Атанас Атанасов Силвия Костадинова Красимир Станков Петър Атанасов ДПС Камен Костадинов Дурхан Мустафа Севим Али Хатидже Георгиева Ешереф Ешереф Димитър Николов Юмер Ибрам Айдън Алиев Ангел Исаев Бейхан Мустафа Йордан Борисов Фатме Рамадан Александър Делчев Ахмед Мехмед Реформаторски блок и "Глас народен" Костадин Марков Георги Митев Здравко Костов Васил Костадинов Илиян Ганев Камелия Николова Пенка Георгиева Илиана Кенова Цветомир Цветков Румен Троев Красимир Коларов Стайко Симеонов Иван Събев Момчил Томов Дора Иванова Веселка Морфова Стамен Стамов Евгения Дженезова Живко Георгиев Неврие Мехмед Борис Събев Нова република Стоил Яков Иво Баев Божин Божинов Богдан Христов Борислав Тръпчев Весела Райкова – Грекова Георги Стоянов Диана Чорбаджийска Константин Георгиев Митко Иванов Николай Чакъров Таня Божинова Татяна Михова Федя Рошманова Чанко Стайков Ивайло Ляхович Да, България Велизар Шаламанов Даниела Божинова Теодор Михайлов Павел Златаров Пламен Пенчев Николай Христов Данаил Недялков Константин Костадинов Павлина Кушалиева АБВ и Движение 21 Румен Петков Антон Коджабашев Веселина Дончева Георги Георгиев Драгомир Ошавков Камен Сейменлийски Мария Милева-Желева Стефан Касабов Станимир Пехливанов Веселина Драганова Ирена Михайлова Драгомир Попов Андон Шопов Виолина Райнова Костадин Андонов Мехмед Мехмед Силвия Лецковска Стоян Стоянов Марин Бангев Владимир Русев Радослав Симионов Мартин Манолов ДОСТ Айдоан Али Исмаил Юмер Шабан Вурал Нури Нури Айлин Читак Емине Емурла Мехмед Кърали Хюсеин Мехмед Емин Хасан Ружди Салим Сабрие Хасан Исмаил Смаил Тайбе Ахмед Зекерие Адем Ремзи Ахмед Хюсеин Хюсеин Салих Метраш Българско национално обединение Ваня Перпелиева Владимир Иванов Веселина Котавова Наталия Тодорова Партия "Възраждане" Цончо Ганев Николай Костадинов Велина Костадинова Движение за радикална промяна Българска пролет Велизар Енчев Димитър Иванов Румяна Дончева Коста Костов Николай Михайлов Стоян Стоянов Коалиция на недоволните (БСД – Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християн-социален съюз) Жорж Ганчев Таня Ангелова Руси Стоичков Кирил Стоянов Илияна Петрова Продан Проданов Наталия Христофорова Национална републиканска партия Валери Димитров Тодор Абаджиев Десислава Димитрова Движение за равноправен обществен модел Илия Илиев Карамфил Боянов Христо Колев Митко Минков Дафинка Христова КОЙ - Българската левица и Зелена партия Светозар Съев Иво Лазаров Георги Желязков Красимир Гинов Димитринка Боева Партия на зелените Илиян Илчев Соня Стефанова Стоян Иванов Пламен Янков БДЦ Илияна Пантова Движение "Напред, България" Елица Илиева Тихомир Тодоров Крали Памуков http://www.dnevnik.bg