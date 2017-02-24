Ресторантьори ще наемат младежи от Пловдив, тукашните кадри не стигат Бургас

6 От ресторантьорския бранш в Бургас се оплакаха, че не им достигат служители за новия сезон, а наличните кадри в града не са достатъчно. Същевременно имат запитване и проявено желание от Университета по хранителни технологии в Пловдив негови студенти да работят тук.

Кандидати от 21 партии ще се борят за вота в Бургаско Бургас

18 Представители на 21 политически партии с близо 300 кандидати за народни представители ще се борят за вота на жителите на областта на 26 март. От Втори МИР Бургас влизат 14 депутати. Ето пълните листи на политическите партии:

Осъденият за педофилия Владо Кузов е стажант-съдия България

20 Осъденият за педофилия и блудство бивш депутат Владимир Кузов е на стаж в съда. Той смята да работи като магистрат. 50-годишният Кузов е един от печално известните депутати на прехода.