Чистят вътрешни улици поетапно

От днес започва поетапно почистване на приоритетни вътрешни улици в Бургас, по които не минава градският транспорт. Заедно с тях се чистят пространствата около спирките, детските градини и училищата. Ето списъка по комплекси и райони: В централна градска част - улиците "Гладстон", "Калоян", "Дебелт", "Сливница", "Княз Борис", "Оборище", "Асен Златаров", "Кирил и Методий", "Аспарух" и "Гурко". В "Лазур" и "Братя Миладинови" - улиците "Константин Величков", "Велека", "Места", "Копривщица", "Калофер", "Плиска", "Велико Търново", "Адам Мицкевич", "Ванче Михайлов". В "Изгрев" и "Зорница" - около УМБАЛ Бургас и болница "Маджуров", край блокове 71, 72, 73, улица от бл. 5 до бл. 35. "Славейков" - улиците "Лазар Маджаров", "Яни Попов", "Георги Минков" и перпендикулярните на "Янко Комитов". В "Меден рудник" - край плувния басейн и болница "Бургасмед", около блокове 403, 414, 477, ЦДГ "Надежда", улиците "Босна" и "Миньорска". Няма как всички изброени пространства да бъдат почистени за един ден, но ще бъдат положени всички усилия задачата да бъде изпълнена в разумни срокове, за да може след това да се обърне внимание и на други райони.

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