Кметът на Бургас: Въвеждаме зони с 30 км/ч, ще обновим и знакови сгради в центъра

Г-н Николов, каква е равносметката, която правите за изминалата година? Кои бяха най-големите предизвикателства, с които се наложи да се справяте през изминаващите месеци? От какво сте доволен?



Равносметката за всичко, което сме свършили през 2016-та година оставям на жителите на Бургас. Те са хората, които най-добре могат да преценят нашата работа и постигнатото през тези месеци. Винаги съм смятал, че свършената работа през годината най-добре показва и измерва постиженията и вложените усилия.



На моите съграждани благодаря за градивните критики и мнения, тъй като те задават вярната насока в развитието на града. Със сигурност мога да кажа, че настоящите резултати в Бургас са до голяма степен тяхна заслуга.



Въпреки всичко, мисля, че можем да бъдем доволни от 2016-та година. Реализирахме редица инфраструктурни обекти, нови площадки, пешеходни надлези, санирани блокове, междублокови пространства и др. Разбира се, има още много работа за вършене и не смятаме да се отпускаме, а продължаваме в същия дух и през новата 2017-та година.



С какви надежди и амбиции посрещате 2017 г.?



В каква насока ще бъдат насочени най-вече усилията Ви? Вече казах, че и през новата 2017-та година ще продължим да работим в същите темпове. Амбициите ни са през следващата година да успеем да свършим, всичко което сме си заложили в новия бюджет. В здравеопазването имаме амбициите да закупим нов супер скенер за радиохирургия и изграждане на нов корпус по химиотерапия. Ще продължим изпълнението на програмата за саниране на жилищните блокове. Продължаваме и преобразяването на междублоковите пространства в нови градски паркове и градинки, както и модернизирането на училищните дворове и спортните площадки. Ще продължим да работим и по програмите за здравословно хранене в детски градини и училища, за изучаване на английски език в детски градини и училищата и за ранно IT обучение.



Кои ще са приоритетните проекти, по които ще работите?



Един от приоритетите ни е свързан с продължаване изграждането на спортния комплекс в “Славейков”, който ще бъде с покрит басейн и футболно игрище. Осен това предстои да стартира следващият етап от строителство на многофункционалната зала „Арена Бургас”, както и реконструкция на улица „Крайезерна“ и превръщането й в четирилентов път.



Ще бъдат обособени също нови зони за спорт в дворовете на училищата. През новата година започваме реконструкция на Старата баня в двора на ОУ „Любен Каравелов“ и превръщането й в учебен корпус към ОУ „Любен Каравелов“. Друг приоритет ни е реализирането на първото в България иновативно училище – ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. Предстои да започнем и реконструкция на Културния дом на нефтохимика.



Новото през 2017- та година е финансирането на ремонт на сгради – паметници на културата, разположение в супер центъра на града – ул. „Александровска“, „Богориди“, „Батенберг“ „Хан Крум“, „Рилска“, „Славянска“ и др.



През изминалите месеци акцент в работата на местната власт беше осигуряването на безопасност в и около учебните заведения, предвиждат ли се нови стъпки в тази насока?



През 2017- та година ще въведем първата градска зона с максимално разрешена скорост 30 км/ч. Тя ще е в комплекс „Братя Миладинови“ между улиците: „Одрин“, „Струга“, „Ванче Михайлов“, „Стефан Стамболов“. Зоната е избрана заради концентрацията на голям брой пешеходци и автомобили там, на учебни заведения, детски градини, парк, детски и спортни площадки. Такава зона ще бъде обособена и в най-големия бургаски компелкс – „Меден рудник”.



От тази година започваме изграждане на видеонаблюдение във всички ясли и детски градини на територията на Община Бургас. Целта отново е да засилим мерките за безопасност на децата. Разбира се, това е само една част от амбициозната програма, която сме подготвили да реализираме през новата година.



Бургас е известен с богата си културна програма, но през изминалата година градът се лиши от фестивала Spirit of Burgas – превърнал се в едно от най-посещаваните музикални събития в страната. Има ли шанс фестивакът да бъде възстановен?



Ако решим да проведем сами Спирит-а, ние ще ангажираме много голям обществен ресурс. Не вярвам, Общинският съвет да ми гласуват този бюджет. За да проведем сами този фестивал, ще са ни нужни около 1,2 млн. лв. Няма общински съветник, който да си вдигне ръката и да подкрепи такова предложение. Не сме се отказали обаче и затова ще изпратим писма до всички потенциални промоутърски компании, с които ще заявим желание отново за домакинство на Spirit of Burgas. Ние ще осигурим съфинансиране – ако съветниците се съгласят. Имаме заложени такива буфери в бюджета. Община Бургас ще съдейства изцяло и с логистиката за провеждането на фестивала.



Какво си пожелахте за Новата година и какво е пожеланието Ви към Вашите съграждани?



Пожелавам си през новата година отново да има благоденствие за Бургас, без природни аномалии и проблеми, които да притесняват бургазлии. Нека 2017-та бъде още по-успешна за града и за всеки от нас – изпълнена със светли и плодотворни дни.



На всички мои съграждани пожелавам здраве, успехи и много поводи за радост и усмивки!

*Интервю за kmeta.bg

